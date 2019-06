Terme de référence Retraite du Cluster Protection en République Démocratique du Congo 11 et 12 juin 2019, Goma (RDC)

Contexte :

La retraite annuelle du cluster protection s’inscrit dans le cadre de l’évaluation du progrès de la mise en œuvre des actions planifiées par les membres du cluster. Elle permet aux équipes de coordination et partenaires stratégiques de faire un état des lieux des actions prises, des défis rencontrés et de discuter d’éventuelles modifications à apporter aux plans de travail. Depuis se dernière retraite (12-13 Juin 2018), où le cluster protection a priorisé ses axes d’intervention et défini ses objectifs stratégiques, un certain nombre d’actions ont été prises. Cette retraite est l’occasion de passer en revue ses actions, faire le bilan de notre performance et s’engager concrètement pour une amélioration de la réponse de protection.

But:

Le but de l'atelier est de: