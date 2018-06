Tanganyika : 7.230 déplacés et retournés de Nyunzu et Kabambare assistés en vivres et non vivres par Caritas Kongolo

Kongolo, le 13 juin 2018 (caritasdev.cd) : Les déplacés et retournés ayant fui les conflits communautaires entre Twa et Bantous ainsi que les attaques des miliciens dénommés « HAPA NA PALE » et « MALAIKA » viennent de bénéficier d’une assistance humanitaire en vivres et Articles Ménagers Essentiels (AME) de la part de Caritas Kongolo. 4.777 ménages ont été servis en AME pour une valeur de 358. 275 Dollars américains et 2.453 autres ménages en vivres pour 230.582 $US. Ces bénéficiaires viennent respectivement des Territoires de Nyunzu, en Province de Tanganyika, et de Kabambare dans le Maniema.

Cette aide est le fruit du projet DRIVE de Catholic Relief Services (CRS), en partenariat avec Caritas Kongolo, sur financement de l’USAID. 2.453 ménages déplacés dans la Cité de Kongolo ont reçu l’assistance en vivres (riz, haricots, sel, farine de maïs, farine de manioc, huile de palme, huile végétale) et 4.777 ménages déplacés et retournés dans les chefferies de Bena Mambwe et Bena Nyembo ont été assistés en Articles ménagers essentiels (AME): ustensiles de cuisine, récipients de stockage et de puisage d’eau, literie, couchage, habillement de base pour les enfants (filles et garçons) et adultes (hommes et femmes), divers, etc.

Notons que ce projet concerne l’assistance aux déplacés et retournés de moins de trois mois. Pour la zone d’intervention de Kongolo, la modalité d’assistance était les foires. De ce fait, les foires aux vivres étaient organisées pour les déplacés se trouvant à Kongolo centre du 06 au 13 mars 2018 pour la première phase. La seconde phase est intervenue du 02 au 10 mai 2018.

Il sied de signaler que la valeur du coupon par ménage était de 47 dollars américains (75. 000 Francs Congolais /FC) qui constituent une demi–ration pour chaque phase, soit 94 dollars américains (150.000 FC) les deux phases. Ce qui donne une valeur totale d’assistance de 230.582 dollars américains pour 2.453 ménages.

Les foires aux Articles Ménagers Essentiels ont été organisées à Makutano et Mbulula dans les chefferies Mambwe et Nyembo, respectivement du 04 au 13 avril 2018 et du 18 au 26 mai 2018, dont les sites se trouvaient à Makutano centre ( 957 bénéficiaires), Binanga (469 bénéficiaires, Mbeya (300 bénéficiaires), Katanda (77 bénéficiaires), Kayanza (168 bénéficiaires, Bigobo (475bénéficiaires), Lota (566 bénéficiaires), Mbulula centre (1576 bénéficiaires), Mugomba ( 189 bénéficiaires), soit 4.777 ménages assistés aux AME.

La valeur du coupon pour l’assistance aux AME était de 75 dollars américains (120. 000 FC) par ménage, soit une valeur totale d’assistance de 358. 275 $US pour 4.777 ménages, et cela en phase unique.

La somme globale de cette assistance était de 588. 857 dollars américains. Par ailleurs, cette assistance a apporté tant soit peu un soulagement aux ménages qui ont tout perdu : abris, moyens de subsistance, infrastructures de base, etc. Ces compatriotes ont fui les hostilités causées par les conflits communautaires entre Twa et Bantous et l’activisme de miliciens « HAPA NA Pale » et MALAIKA. Pour l’instant un calme précaire s’observe dans les zones en conflits et les ménages retournent progressivement dans leurs villages.

Guy-Marin Kamandji avec Caritas Kongolo