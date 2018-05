Surveillance nutritionnelle, sécurité alimentaire et alerte précoce Feuillet SNSAP - mois d'avril 2018

RAPPEL DE LA METHODOLOGIE DU SNSAP

Le SNSAP est basé sur le suivi des indicateurs collectés en routine (structures de soins) lesquels sont triangulés avec les données sur les maladies et celles issues d’autres secteurs dont l’agriculture, l’économie, l’hygiène, l’eau et l’assainissement pour aider à comprendre globalement la situation nutritionnelle qui prévaut dans une zone de santé donnée

Au cas où les indicateurs dépassent les seuils fixés pendant trois mois de suite, une alerte est déclarée. Ce feuillet présente la synthèse des données du mois d’Avril 2018 notamment en ce qui concerne la situation sur cinq indicateurs collectés dans les structures de soins.

Il est à noter que les données d’une zone de santé prises isolément pour un mois, peuvent être considérées critiques lorsque quatre indicateurs dépassent les seuils admis.

SITUATION DES ZONES DE SANTE

Au cours du mois d’Avril 2018, au total 66 zones de santé sur les 460 qui ont rapporté présentent au moins quatre indicateurs hors normes sur cinq considérés. Les 66 Zones de santé sont localisées dans 13 Provinces du pays et peuvent être groupées en deux catégories : 8 zones de santé n’ayant jamais apparues en alerte dans les bulletins antérieurs et qui apparaissent pour la première fois ainsi que 58 Zones de Santé qui ont été déclarées en alerte au moins une fois dans les bulletins antérieurs. Notons que pour le mois d’Avril 2018, sur les 66 zones de santé ayant des indicateurs hors normes (4 ou plus), la plupart proviennent des provinces du Kasaï Central, Kwilu, Kwango, Sankuru, Kasaï, Kasaï Oriental et Haut Lomami avec respectivement 19, 12, 8, 5, 5, 4 et 4 ZS en alerte.