Surmonter l’insécurité alimentaire en RDC avec l’intervention d’ACTED

Observant l’insécurité alimentaire au nord de la République Démocratique du Congo, ACTED met en œuvre un programme de relance agricole auprès des réfugiés centrafricains et des communautés hôtes les plus vulnérables du territoire d’Ango. L’action d’ACTED s’est concentrée sur la communauté de Sakudi à travers des programmes de « champ-école-paysans ».

ACTED célèbre la journée mondiale de l’alimentation et contribue à la régénération agricole des plus vulnérables dans les zones isolées.

Depuis plus de deux ans, ACTED, soutenue par USAID, poursuit son programme d’aide alimentaire et de relance agricole au nord de la République démocratique du Congo. Les activités se concentrent sur le territoire d’Ango de la province du Bas-Uele.

Madame KOMBO est une des nombreuses participantes aux activités agricoles d’ACTED, formée dans l’apprentissage de pratiques agricoles dans le cadre de « champ école paysans ». Elle a désormais son propre champ d’agriculture dans le village de Sukadi dans le territoire d’Ango au Bas-Uélé.

Allier alimentation respectueuse et accueil des réfugiés dans le village Sukadi

Madame KOMBO est mère de famille et a participé aux activités agricoles d’ACTED, elle se souvient de sa situation au départ : « Sukadi est mon village natal, je suis née, j’ai grandi et je me suis mariée dans ce village. Je connais de près notre situation alimentaire. Avant, il n’y avait pas d’insécurité alimentaire, car nous n’étions pas aussi nombreux. Au moins la moitié des ménages avaient chacun un petit espace d’agriculture derrière leur maison et c’était suffisant. En 2015, nous avons commencé à recevoir les réfugiés centrafricains dans la communauté. Ces personnes ont été obligées de fuir à cause des conflits, notre situation alimentaire a donc changé ce qui a eu un impact sur la situation économique et sanitaire. La nourriture a commencé à manquer sur le marché avec très peu de variété dans les aliments, les prix des denrées alimentaires ont augmenté, il y a eu une rupture de stock des médicaments dans le centre de santé. C’est devenu encore plus dur pour nous, car la malnutrition s’est installée avec un taux élevé de décès infantiles. Nous n’avions pas les moyens pour agrandir nos petits champs afin de survivre, souvent au réveil on pouvait aussi constater le vol des produits» témoignait-elle.

Pour répondre à cette situation, ACTED a distribué des semences de maïs, niébé, soja, arachides et de riz. Des outils ont aussi été fournis pour mieux soutenir la communauté dans l’apprentissage de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement à travers des « champs école paysans ». Cette méthode est un cadre de rencontre et de formation pour un groupe de producteurs, une école «sans murs», qui se déroule dans un champ, tout au long d’une saison de culture. C’est un lieu d’échange d’expériences et de connaissances où les producteurs qui partagent les mêmes intérêts, recherchent, discutent et prennent des décisions sur la gestion d’un champ.

Des sessions d’information sur les outils, semences et intrants ont accompagné ces activités avant la distribution aux participants. Ces sensibilisations avaient pour but d’assurer une bonne gestion des semences reçues pendant tout le processus dès la mise en terre et ce jusqu’à la production d’aliments. Cela permet une utilisation optimale des semences et l’accès à une alimentation saine et variée.

Soutenir durablement les communautés victimes de l’insécurité alimentaire

Dans la communauté de Sukadi, ACTED encourage l’adoption d’une alimentation plus saine à travers la sensibilisation, l’accompagnement et la formation aux pratiques agricoles nécessaires.

Nous avions demandé du soutien aux autorités, plusieurs organisations internationales sont passées par ici, mais l’assistance était de très courte durée vu le nombre élevé de la communauté. Nous avions entendu parler de l’assistance d’ACTED dans les villages aux environs et il y a plus d’un an maintenant qu’elle est arrivée à Sukadi. Après plusieurs sensibilisations et formations agricoles, ACTED a choisi nous renforcer et nous responsabiliser dans le travail d’agriculture pour une alimentation à long terme. Aujourd’hui, je possède mon propre champ dans le site Sukadi, j’ai été formée comme agricultrice suivant les normes environnementales de l’agriculture, ainsi, je prépare mon champ à la culture de niébé, du riz et des arachides. Avec le soutien d’ACTED, d’ici deux ans de plus nous seront suffisamment responsables et autonomes à améliorer notre situation alimentaire ».