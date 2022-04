Support du Cluster Logistique RDC aux partenaires impliqués dans les activités de la réduction des risques des catastrophes naturelles

Le Cluster Logistique en République Démocratique du Congo (RDC) a participé à la Première Conférence Internationale sur la Gestion des Volcans des Virunga, qui a eu lieu à Goma du 18 au 21 mars 2022. Organisée par l’Office Volcanologique de Goma avec l’appui du Gouvernement Congolais (OVG), cette conférence a connu la participation de plusieurs organisations partenaires d’appui aux activités de préparation aux urgences liées aux catastrophes naturelles (PNUD, Banque Mondiale, OCHA, UNICEF, MONUSCO, etc.), ainsi que les structures d’expertise volcanologique nationales et internationales (Centre de Recherches Géologiques et Minières (CRGM), Institut National de Géophysique et de Volcanologie (INGV), Centre Européen de Géodynamique et de Sismologie (ECGS), etc.), ainsi que la Protection Civile et la Croix-Rouge de la RDC.

Sous le theme « Surveillance et Gestion des Risques Volcaniques dans la Région des Virunga », le Cluster Logistique a partagé son expérience dans la cartographie des itinéraires d’évacuation des populations de Goma et ses environs en cas d’une éruption volcanique, grâce aux données volcanologiques (coulées des laves et fissures volcaniques) fournies par l’OVG et des données collectées par la Protection Civile de Goma à l’issue des sessions de renforcement de capacité par le Cluster Logistique. Cette cartographie a été exposée par un agent de la Protection Civile qui a expliqué les principes d’évacuation choisis.

Le Responsable de la Gestion d’Information du Cluster Logistique et Service GIS a déclaré : « Le Cluster Logistique reste disponible pour continuer à fournir un appui technique à l’OVG et à la Protection Civile dans la mise à jour du plan de contingence est d’appui cartographique, en particulier sur le renforcement des capacités, la production cartographique et l’impression des cartes à grand format.

Cette conférence s’est déroulée sous formes des panels, des exposés d’orientation (des scientifiques et des acteurs politiques) et d’expositions de posters relatifs aux résultats de travaux de recherche sur les volcans. A l’issue de ces assises, plusieurs recommandations visant l’amélioration de la surveillance volcanique ont été formulées, ainsi que la proposition d’un plan quinquennal de l’OVG avec l’appui des partenaires impliqués.

