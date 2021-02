Suivi de la situation humanitaire - Indicateurs pertinents pour la réponse au COVID-19 Province du Sud Kivu, République démocratique du Congo (RDC) - janvier 2021

Contexte

L’Est de la RDC est caractérisé par une situation humanitaire complexe du fait de la présence de nombreux groupes armés dans la province, de tensions intercommunautaires, d’épidémies, de catastrophes naturelles et d’une pauvreté chronique. Des évaluations ponctuelles ne suffisent pas à identifier toutes les crises et leurs impacts sur les communautés sur l’ensemble du territoire. Par ailleurs, l’accès aux populations affectées est souvent limité par la situation sécuritaire, le mauvais état des infrastructures et des conditions géographiques difficiles. Les premiers cas de COVID-19 ayant été signalés en RDC le 10 mars 2020, l’état d’urgence a été déclaré le 24 mars et a été maintenu jusqu’au 22 juillet 2020, avec une reprise progressive des activités. Face à l’augmentation du nombre de cas depuis le début du mois d’octobre 2020, le gouvernement a imposé, à partir du 18 décembre 2020, un couvre-feu à l’ensemble de la population.2 Cette fiche d’information a pour objectif de fournir des informations sur des localités accessibles, difficiles ou hors d’accès afin de donner un aperçu de la sévérité relative des besoins multisectoriels entre les zones de santé (ZS) de la province du Sud Kivu, et notamment dans le contexte actuel d’urgence sanitaire. Les fiches d’information mensuelles et les aperçus de la situation trimestriels liés à ce projet sont disponibles sur le Centre de Ressources de REACH.

Méthodologie

La méthodologie de collecte de données de REACH pour ce projet est celle dite “Zone de Connaissance”. Elle a pour objectif de collecter, d’analyser et de partager des informations actualisées concernant les besoins humanitaires dans l’ensemble de ces provinces, y compris dans les zones difficilement accessibles. Les informations collectées concernent les besoins humanitaires multisectoriels, l’accessibilité des services de base et les dynamiques de déplacement. Les données ont été collectées au niveau des localités à travers des entretiens avec des informateurs clés (IC) par téléphone.3 Les IC ont été sélectionnés en fonction de leur connaissance récente (moins d’un mois) et détaillée des localités situées dans la province. Lorsque plusieurs IC ont été interrogés à propos d’une même localité, ces données ont été agrégées à l’échelle de la localité avant de mener l’analyse. Les résultats sont agrégés au niveau de la ZS et de la province. Les résultats rapportés à l’échelle de la ZS se basent uniquement sur les localités situées dans les ZS pour lesquelles au moins 5% des localités répertoriées dans la ZS ont été évaluées. Les résultats rapportés à l’échelle de la province se basent sur l’ensemble des localités évaluées dans la province, y compris celles dans les ZS où moins de 5% des localités répertoriées ont été évaluées.4 Cette fiche présente les résultats de la collecte de données ayant eu lieu entre le 13 et le 29 janvier 2021, dans la province du Sud Kivu. Les résultats au niveau de la province se basent sur 768 enquêtes auprès d’IC dans 323 localités réparties dans 27 ZS.5 Les résultats au niveau des ZS se basent sur 723 enquêtes auprès d’IC dans 302 localités pour une couverture de 24 ZS sur 34. Les résultats présentés ici doivent être considérés comme indicatifs seulement.