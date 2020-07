Sud & Nord-Ubangi: Caritas Congo par son projet «Un Monde Sans Faim» en campagne contre la Covid19

Gemena, le 08 juillet 2020 (caritasdev.cd) : Le Coronavirus 2019 (Covid19) continue à faire des ravages dans le monde. Son bilan dans le monde s'affiche ce mercredi à 11.747.994 cas confirmés et 542.100 morts, selon le site linternaute. En RDC, le bulletin quotidien au 07 juillet 2020 du Comité Multisectoriel de la riposte contre la Covid19 a indiqué le cumul de 7.737 cas confirmés, dont 184 décès et 3.492 personnes guéries. Cette triste situation n’a pas laissé indifférentes les parties prenantes du projet « Un Monde Sans Faim - sécurité alimentaire dans le Nord-Ouest de la RDC 2018-2022 », mis en œuvre par Caritas-Développement Molegbe et Caritas-Développement Budjala dans les Province du Nord-Ubangi et du Sud-Ubangi.

Caritas Congo Asbl ainsi que le Gouvernement allemand et la Caritas Allemagne, ses partenaires qui financent ce projet, ont décidé de s’engager dans la prévention contre cette pandémie. Le Sud-Ubangi est d’ailleurs parmi les 14 Provinces de la RDC déjà affectées par la Covid19, avec 3 cas à ce jour.

Ce qui justifie la campagne lancée mardi 07 juillet dernier au bureau de la Coordination du projet « Un Monde Sans Faim » à Gemena par le Maire de la ville de Gemena, représentant le Gouverneur de Province. C’était en présence du Médecin Chef de Zone de Santé de Gemena représentant l’équipe de riposte provinciale à Coronavirus, de l’équipe de mise en œuvre du projet présente à Gemena et de quelques représentants des Organisations des Producteurs qui en sont les bénéficiaires.

«Nous ne pouvons pas rester indifférents face à une pandémie comme la Covid19 qui secoue le monde. Nous exécutons certes un projet de sécurité alimentaire, ‘Un Monde Sans Faim’. Cela ne nous empêche pas de sensibiliser nos bénéficiaires à la base qui sont dans les villages, sur les mesures de prévention contre cette pandémie. Voilà pourquoi, nous avons inséré en cours de parcours la sensibilisation contre le Coronavirus, une activité qui n’était pas prévue au départ», a indiqué Mr Sylvain Katanga, Coordinateur dudit projet pour la Caritas Congo Asbl. Ce dernier a souligné la nécessité d’associer les services intéressés, notamment les Zones de Santé de Gemena, de Budjala et de Mobayi-Mbongo. Après son speech, Mr Sylvain Katanga de la Caritas Congo Asbl, a remis de manière symbolique le kit de lave-mains au Maire de la Ville de Gemena.

Trois temps forts : formation, sensibilisation et remise des kits

La sensibilisation et l’information de l’équipe de gestion du projet et des leaders communautaires sur le Coronavirus 2019 sont programmées au cours de ce trimestre III 2020. Elles comprennent trois temps forts. Il y a d’abord la formation d’un jour animée par le Médecin-Chef de Zone de Santé sur le coronavirus. Ce sera à l’intention de l’équipe de mise en œuvre du projet « Un Monde Sans Faim - Sécurité alimentaire dans le nord-ouest de la RDC 2018-2022 », les leaders des Organisations des Producteurs (OP) et les Relais Communautaires (RECO). Six centres de formation sont prévus dans toute l’aire du projet pour 90 personnes à former.

Le second temps fort sera la campagne de sensibilisation proprement dite qui fera suite à la formation et sera assurée par les relais communautaires pendant un mois dans les villages ciblés. Ce travail sera supervisé par le Médecin Chef de Zone qui veillera sur le contenu de la sensibilisation et la régularité des interventions de ces RECO.

Enfin, l’appui en matériels de sensibilisation. Ces derniers seront composés de 250 dispositifs de lavage des mains, 500 savons liquides, 1.500 masques, 8 thermomètres électroniques, 40 mégaphones pour la campagne de sensibilisation, 2.500 affiches et dépliants des messages clé et des banderoles pour la visibilité dans les sites.

Il sied de signaler que la cérémonie de lancement de la cette campagne de sensibilisation a été couverte par trois radios locales, avant d’être clôturée par un cocktail et une photo de famille. La même activité aura lieu bientôt à Budjala, à Gbadolite et à Libenge-Zongo, a conclu Mr Sylvain Katanga.

Guy-Marin Kamandji