Sud-Kivu : La MONUSCO dote le gouvernement provincial en équipements pour la lutte contre la COVID-19

ALAIN LIKOTA Afin de soutenir les efforts des autorités provinciales dans la lutte contre la maladie à coronavirus, la MONUSCO a remis un lot d’équipements et de matériels au Gouvernement de la Province du Sud-Kivu. Ce don a été réceptionné le 17 juillet 2020 par le Gouverneur Théo Ngwabidje.

La cérémonie de remise du don a été organisée à Bukavu, en présence des officiels, des représentants de la MONUSCO, dont David Gressly, le Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général de l’ONU en République Démocratique du Congo (RDC), qui assistait par vidéo conférence.

Ce lot d’équipements et de matériels est constitué de 25 lits, des matelas, des draps, des moustiquaires, des cartons de gants de protection et de cache-nez médicaux. A cela s’ajoutent un générateur de 85 KVa avec 200 litres de mazout ,4 panneaux solaires de 200, 4 batteries, 2 régulateurs de charge et un convertisseur.

Ces équipements et matériels sont tous destinés à renforcer les capacités du Centre de prise en charge, d’observation et de traitement des patients de la COVID-19 de Bwindi, à Bukavu. Pour justifier cet appui aux structures de lutte contre la COVID, David Gressly a rappelé le message du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a avait fait remarquer « qu’il s’agit d’une crise humaine qui fait appel à la solidarité. » Pour Gressly, « c’est donc cet élan de solidarité et de soutien indispensables à tous les niveaux, qui a conduit la MONUSCO à initier diverses actions d’appui aux efforts du Gouvernement congolais, dans la lutte contre la pandémie. »

Reconnaissant que la pandémie du Coronavirus représente un défi pour l’humanité, avec des coûts humains, économiques et financiers considérables, David Gressly a invité chacun et tous ensemble à « faire preuve d’innovation et de résilience afin d’y faire face.»

Pour le compte de la MONUSCO, Karna Soro, le Chef de Bureau de la Mission au Sud-Kivu et Maniema, a remis symboliquement au Gouverneur ce don d’équipements et de matériels qui s’inscrivent dans le cadre des Projets à Impact Rapide (QIPs) de la MONUSCO. Un volet du projet est orienté vers la sensibilisation contre la propagation du Coronavirus au niveau communautaire, avec 5 mégaphones et une dizaine de panneaux de sensibilisation.

Pour sa part, le Gouverneur Théo Ngwabidje a salué cet appui de la MONUSCO aux efforts de son gouvernement pour lutter contre la COVID-19.

Au Sud-Kivu, onze zones de santé sont touchées par la maladie mais à Bukavu, « la tendance est à la baisse », a indiqué le gouverneur, avant d’appeler les partenaires de lutte à ne pas baisser les bras mais à faire montre de « la même détermination pour les autres zones qui sont touchées à l’intérieur de la province du Sud-Kivu. » Aujourd’hui déjà, « nous voyons le résultat ici, des efforts de tous », a-t-il renchéri.