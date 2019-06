Strategie nationale du Cluster Protection République Démocratique du Congo – adoptée le 24 avril 2019

I - Cadre stratégique en RDC pour la protection

La stratégie du cluster protection est en ligne avec la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays adoptée en avril 2018 et renforce le plan de réponse humanitaire 2017-2019, dont deux objectifs stratégiques sont directement liés à la protection. Les poles humanitaires (Nord Est, Centre Est, Sud Est et la région du Kasai) adoptent des plans d’actions régionaux en lien avec cette stratégie. Ces plans d’action régionaux ont pour objectif de prioriser les interventions de protection et les activités de coordination. Ceux –ci sont en lien avec les plans opérationnels semestriels adoptés dans chaque pole. Un plan de travail est adopté par le cluster protection nationale afin de définir les priorités en terme de coordination pour soutenir la mise en œuvre de ces plans d’action régionaux et de la stratégie nationale du cluster protection ; celui-ci reprend également les actions du cluster protection prévues dans le plan d’action de la stratégie de protection de l’Equipe Humanitaire Pays.

Stratégie de Protection de l’équipe Humanitaire Pays

Priorité 1: Les populations sont protégées par des actions de prévention ou de réduction de la violence, et d’atténuation des risques de protection

Priorité 2: Les populations affectées par les violences, particulièrement les plus vulnérables, ont accès à une assistance multisectorielle adaptée et appropriée

Priorité 3: L’environnement protecteur est renforcé afin de mieux garantir leurs droits et réduire leur exposition aux crises et conflits