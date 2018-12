South Kivu & Maniema Weekly briefing on Food Security & Nutrition Du 09.12 au 15.12.2018

Messages clés

Le territoire de Fizi enregistre à la fois les personnes déplacées et les retournés et le cluster sécurité alimentaire appelle à une adaptation des approches de d’intervention.

L’insécurité persistante dans le territoire d’Uvira a empêcher les distributions alimentaire prévue pour 25000 bénéficiaires dans le moyens plateaux à Katobo. Le PAM et ses partenaires prévoient retourner dans la zone dès que la situation se normalise.