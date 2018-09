South Kivu & Maniema Weekly briefing on Food Security & Nutrition (09.09 - 15.09.2018)

Messages clés

Situation sécuritaire précaire dans le sud sud du territoire de Fizi avec des incidences négatives sur les mis en œuvre des projets des partenaires de sécurité alimentaire en cours (Assistance alimentaire, prise en charge de la MAM) et les activités en début de la campagne agricole A 2019 des communautés forcées au déplacement.

Les Pluies abondantes du 09 au 10/09 avec grêles/gels tombées detruisent la culture de Manioc à Kasika-Kionvu-Kalambi (territoire de Mwenga), Walungu , Idjwi et Kalehe.

Une maladie pas encore identifiée, décime les porcs dans le territoire de kalehe selon le MINAGRI Sud Kivu, évaluation en cours.

Faits

Selon l’inspection de l’Agriculture du Sud Kivu , une suspicion de peste des petits ruminant dans le territoire de Kalehe. Les échantillons des sang ont été prélevés sur les chèvres à Minova/Bulenga et Kalungu dans le Groupement de Buzi dans Kalehe et envoyés au laboratoire pour analyse.

1258 ménages se seraient déplacés entre le 05 et 09 septembre dans les localités de Irega, Kachuba,

Mwegerera (Groupement de Luhago), Muyeye 1&2 (S/Village Chanderema, Kamagema, Munginji,

Chirumbi, Chitudu) Nzibira (Sous village Kashanyi et Cifuko), Chaminyagu, Mahamba, Nyamweru, Maziba, Miduha, Mushange et Mushebeyi et kishadu dans le territoire fait savoir une mission WVi.

Environ 4135 ménages seraient déplacés dans les villages de Biha, Malungu, Itara, Mukaba, Bushomeka, Irhundwe, Cigund, Mukundu, Kabingu, Nshungurhi depuis Juin 2018 selon le CHB du groupement Kalonge, une évaluation de besoins est recommandée par le cluster sécurité alimentaire.

ACTED fait etat d’environ 987 ménages arrivés depuis fin Mai 2018 sur l’axe Kitamba-Buzinda-Mize-, territoire de Mwenga en provenance de Itombwe.

Secteur d’Itombwe dans le groupement Bashimukinji 1 et 2(Hauts plateaux de Bijombo) dans les villages : Lubumba, Maheta, Magunda, Musonjo, Kateja, Kalimamba, Lubanja, Kalipe o, Kipupu, Mikungambwe, une évaluation sera conduite pour déterminer leurs besoins.