Situation sécuritaire et de protection province de l'Ituri, Alerte 011 du 06/02/2020

Sujet : Incursion d’hommes armés

Violations : pillage et incendies des maisons

En quête de moyens de survie, un groupe d’hommes armés a fait incursion le 05 février 2020 vers 03h00’ dans les localités de Thithi- Ledha1 et Ledha 2 , deux localités voisines l’une de l’autre. Lors de cette incursion, quatre lapins, deux cobayes, quatre bassinés de haricots et trois bassinés de maïs appartenant à deux hommes retournés ont été emportés par ces hommes armés puis ils ont aussi incendié leurs deux maisons avant leur retrait après 30 minutes d’opération. Pris de panique, environ 60% des habitants de ce village avait trouvé dans la nuit refuge dans la brousse pour retourner dans la matinée.

Par ailleurs, depuis le 30 janvier 2020, environ 200 ménages de la population de Yagu3 passent la nuit dans la brousse par crainte des hommes armés qui circulent la nuit dans ladite localité en provenance de Loko4 . Cette situation pourrait provoquer le déplacement de ces ménages si elle perdurait.

Il convient de noter aussi que la difficulté pour les hommes armés d’avoir des moyens de survie expose les personnes qui vivent d’une part aux alentours de leurs positions et de l’autre les passagers empruntant la route nationale 27 (axe Libi5 -Nioka6 ) et le tronçon routier NiokaKamba aux risques permanents de pillages et autres exactions. Un tel cas s’est déjà produit le 27 janvier 2020. En effet ce jour, un groupe d’hommes armés a tendu une embuscade vers 23h00’ à une voiture de transport en commun sur le pont Nzeba et tué par balle un homme, blessé un autre, puis pillé des téléphones, et des articles de commerce.