Situation des droits de l’homme et activités du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/48/47)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-huitième session

13 septembre-1er octobre 2021

Points 2 et 10 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies

aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat

et du Secrétaire général

Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Le présent rapport, soumis conformément à la résolution 45/34 du Conseil des droits de l’homme, présente un aperçu de la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, sur la base des informations collectées et des cas de violations et d’atteintes documentés par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo, ainsi que des activités du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme menées par l’intermédiaire du Bureau conjoint. Il souligne les principaux développements relatifs aux droits de l’homme, évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations émises dans les précédents rapports du Haut-Commissariat et par divers mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, et formule des recommandations à l’intention du Gouvernement.

I. Introduction

1 . La situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo, entre leer juin 2020 et le 31 mai 2021, reste préoccupante bien que le nombre de violations et d’atteintes documentées par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme ait baissé. Des efforts restent à fournir pour améliorer la protection des civils dans les zones touchées par le conflit et sauvegarder les droits fondamentaux liés à l’espace démocratique. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme continue de soutenir les efforts du Gouvernement de la République démocratique du Congo dans le respect de ses engagements internationaux en matière des droits de l’homme, notamment dans les domaines des réformes législatives ainsi que du renforcement des capacités du personnel de l’État et des membres de la société civile.