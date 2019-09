Situation des droits de l’homme et activités du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo - Rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (A/HRC/42/32)

Conseil des droits de l’homme

Quarante-deuxième session

9-27 septembre 2019

Points 2 et 10 de l’ordre du jour

Rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et rapports du Haut-Commissariat et du Secrétaire général

Assistance technique et renforcement des capacités

Résumé

Le présent rapport rend compte de la situation des droits de l’homme et des activités du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l’homme en République démocratique du Congo, entre juin 2018 et mai 2019. Il évalue notamment les progrès réalisés par le Gouvernement dans la mise en oeuvre des recommandations précédemment émises par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et d’autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

De nombreuses violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des atteintes à ces droits et libertés ont été commises dans le cadre du processus électoral. L’ouverture de l’espace démocratique observée suite aux élections, y compris la libération de plusieurs prisonniers politiques et d’opinion, est encourageante, mais des efforts restent à faire pour garantir le plein exercice des libertés fondamentales. La Haute-Commissaire regrette que suite à la publication, en juin 2018, des rapports des deux commissions d’enquête mixtes sur les violations commises dans le contexte de plusieurs manifestations, entre 2016 et 2018, aucune suite judiciaire n’ait été donnée aux violations documentées.

La Haute-Commissaire demeure préoccupée par la situation dans les zones touchées par le conflit, où les forces de défense et de sécurité ainsi que les groupes armés ont continué de commettre un grand nombre de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, y compris des violences sexuelles. La recrudescence des conflits intercommunautaires et des violences à l’encontre de certains groupes ethniques est également inquiétante.

La Haute-Commissaire salue les efforts déployés par les autorités dans la lutte contre l’impunité et note la condamnation de hauts responsables militaires pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

La Haute-Commissaire invite le Gouvernement à mettre en oeuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le présent rapport et réaffirme son engagement à soutenir les autorités dans leurs efforts de promotion et de protection des droits de l’homme.

I. Introduction