Situation des droits de l’homme et activités du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République démocratique du Congo (A/HRC/39/42)

Résumé

En application de la résolution 36/30 du Conseil des droits de l’homme, le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme rend compte dans le présent rapport de la situation des droits de l’homme et des activités du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l’homme en République démocratique du Congo entre juin 2017 et mai 2018. Il évalue notamment les progrès réalisés par le Gouvernement dans la mise en œuvre des recommandations précédemment émises par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et par d’autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Le Haut-Commissaire salue les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre l’impunité, y compris contre les violences sexuelles. Il note à cet égard les condamnations de hauts responsables militaires pour des actes constitutifs de violations de droits de l’homme, y compris de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Il note également la création par le Gouvernement d’une commission mixte pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises en lien avec les manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018.

Toutefois, la dégradation de la situation des droits de l’homme à travers le pays est très préoccupante, notamment la forte augmentation des violations des droits civils et politiques et des libertés fondamentales sur l’ensemble du territoire dans le contexte des élections prévues en décembre 2018, et la recrudescence de violations et d’atteintes liées à l’activisme des groupes armés et aux opérations des forces de défense et de sécurité dans les zones affectées par le conflit.

Le Haut-Commissaire invite le Gouvernement de la République démocratique du Congo à mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans ce rapport et réaffirme l’engagement du Haut-Commissariat aux droits de l’homme à soutenir les autorités dans leurs efforts de promotion et de protection des droits de l’homme.