Éruption Volcanique | Goma - GTPE Nord Kivu - Rapport d’analyse de Protection de l’Enfance #04 (07 juillet 2021)

Réponse en cours :

La DIVAS, l’UNICEF, et la Croix Rouge/CICR travaillent en étroite collaboration et coordination dans le cadre de l’identification, assistance et réunification des ENA. Un système de vérification des alertes et des données est mis en place avec les acteurs clés pour garantir un suivi efficace de la situation des enfants. La réponse sur les ENA est couverte par les activités en cours.

Des évaluations protection de l’enfance ont eu lieu dans l’ensemble des zones concernées par les déplacements à la suite de l’éruption volcanique ; incluant Bukavu, Minova, Sake et Ruthsuru. (Contacter le GTPE pour avoir les évaluations)

Dans le cadre des retours, des mécanismes de prévention à la séparation familiale mais aussi de violences contre les enfants ont été mis en place. La DIVAS a déjà fait circuler des messages aux radios et autorités dans ce sens et déploie des assistants sociaux au départ et dans les lieux d’arrivés des personnes déplacées retournant à Goma pour identifier les enfants qui pourraient être séparés de leurs parents.

Des EAE ont été mis en place dans les sites de déplacés afin de fournir un appui psychosocial aux enfants présents sur place. Également, des EAE mobiles sont envisagés pour soutenir les enfants des localités hôtes aux alentours des sites. Ces EAE seront appuyés par UNICEF en Kits scolaires et récréatifs.

Le GTPE a fait circuler les Procédures Standard Opérationnelles (SOP) relatives aux activités d’identification, documentation, recherche et réunification familiale des enfants non accompagnés. Ces SOP doivent être lues et servir de référence pour les APE afin d’assurer le bon fonctionnement de la coordination mise en place.