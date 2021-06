Éruption volcanique au Congo : Welthungerhilfe déploie une aide d'urgence de 150 000 euros

Des centaines de milliers de personnes ont fui Goma et se retrouvent sans toit, sans eau ni nourriture

Bonn/Berlin, le 03/06/2021 Exode massif, choléra, faim : deux semaines après l'éruption du volcan Nyiragongo, la situation s'est considérablement aggravée pour toutes celles et ceux qui ont quitté de manière précipitée la ville de Goma. Selon les Nations Unies, plus de 200 000 personnes ont trouvé refuge dans les régions environnantes après l'évacuation partielle de la ville. Elles manquent surtout d’eau potable, de nourriture, de tentes et de couvertures. Welthungerhilfe déploie une aide financière de 150 000 euros pour remédier aux besoins urgents. Les habitantes et les habitants ont fui les coulées de lave et les tremblements de terre qui ont secoué la région pendant plusieurs jours.

« Beaucoup de gens ont pris leurs jambes à leur cou et n'ont emporté que le strict nécessaire. Ils dorment dans des écoles, des églises ou à la belle étoile et n'ont pas d'eau potable, ni assez à manger, ni accès à des sanitaires. Les communautés d'accueil sont elles-mêmes très pauvres et ne pourront pas subvenir longtemps aux personnes dans le besoin. Les gens ont également peur que des maladies comme le choléra se répandent. C'est une course contre la montre. Sans une aide rapide, une catastrophe humanitaire risque de se produire sans même une deuxième éruption volcanique », décrit Liisa Perkkiö, coordinatrice de programme de Welthungerhilfe au Congo. « Mais la situation s'aggrave aussi à Goma pour tous ceux qui sont restés. Les coulées de lave et les tremblements de terre ont détruit des centaines de maisons, et de nombreux quartiers n’ont plus d’eau ni d’électricité. Ces populations aussi sont désespérées et ont besoin d'une aide d'urgence », ajoute Liisa Perkkiö

Welthungerhilfe et ses partenaires organisent des distributions de nourriture, d'eau potable, de pastilles de purification de l'eau, de bâches de protection et de couvertures, d'articles d'hygiène et d'autres articles de consommation courante pour les personnes affectées à Goma, pour les réfugiés dans les régions de Sake et Minova. À Goma, 135 enfants qui ont été évacués d'un orphelinat reçoivent également de la nourriture, des médicaments, etc.

La catastrophe humanitaire qui a suivi l'éruption du volcan à Goma frappe des personnes dont les réserves étaient épuisées. Dans l'est du Congo, les combats et des raids des groupes armés font toujours rage. Beaucoup de gens sont affaiblis des suites de maladies comme le choléra et le Covid-19. Mais l'un des problèmes majeurs dans le pays reste la faim : 27 millions de personnes en souffrent, soit un tiers de la population.

Welthungerhilfe est active en R.D. du Congo depuis 1997 et soutient actuellement des personnes dans les provinces du Nord-Kivu, de l'Ituri et du Maniema grâce à dix projets. Au bureau de Goma, Welthungerhilfe dispose de 28 employées et employés. Les projets sont axés sur le développement durable, agricole et économique, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi sur l’eau, la santé et l'hygiène (WASH).

Nos collaboratrices et collaborateurs au Congo sont disponibles pour des entretiens (en anglais).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.welthungerhilfe.de/presse

Welthungerhilfe est l’une des plus grandes organisations caritatives privées en Allemagne ; elle est indépendante sur les plans politique et religieux. Elle lutte pour l’objectif « Faim Zéro d'ici 2030 ». Depuis sa fondation en 1962, plus de 9 830 projets ont été financés dans 70 pays pour un montant de 3,95 milliards d'euros. Welthungerhilfe travaille selon le principe de l'aide à l'auto-assistance : de l’aide d’urgence aux sinistrées et sinistrés jusqu’aux projets de développement à long terme menés en coopération avec nos partenaires locaux en passant par les projets de reconstruction.