Ressortissants congolais retournés de l’Angola: Rapport de situation No.5 (en date du 18 décembre 2018)

Faits saillants

• Plus de 373 000 personnes sont retournées de l’Angola entre octobre et décembre dans cinq provinces de la République démocratique du Congo, selon les sources officielles. Le flux a sensiblement baissé depuis novembre cependant le risque de reprise demeure.

• Selon une mission d’évaluation humanitaire, 77 731 personnes sont retournées dans le territoire de Luiza, contre 9 300 rapportées dans les statistiques officielles au 30 novembre. Des missions de diagnostic préliminaire sont en cours pour cartographier les destinations finales des retournés.

• Au moins 1 million de dollars américains alloué par le Fonds Humanitaire aux activités d’accès physique dans les zones de retour des personnes expulsées de l’Angola.

Chiffres clés

373 737 Ressortissants congolais arrivés de l’Angola (Au 15/1211)

2 646 Incidents de protection enregistrés (Au 15/12)

7280 Ménages retournés définitivement dans les aires de santé de Kabungu et Sumbula (Au 15/12)

666 Enfants nonaccompagnés expulsés dans les zones frontalières (Au 15/12)

Aperçu de la situation

Entre le 1er octobre et le 15 décembre, 373 737 ressortissants congolais sont retournés de l’Angola selon les sources officielles. Les données validées par la Direction Générale de Migrations (DGM) font état de 295 753 retournés volontaires et 77 984 expulsés qui ont été accueillis dans 5 provinces de la RDC : le Kasaï, le Kasaï Central, le Kwango, le Kongo Central et le Lualaba.

Dans la province du Kasaï Central, les autorités provinciales ont validé le 3 décembre les chiffres de 77 731 personnes retournées/expulsées d’Angola. Ces chiffres ont été partagés dans le rapport d’une mission d’évaluation rapide multisectorielle conduite du 2 au 5 novembre 2018 par l’Inter Cluster régional dans les zones de santé de Luiza, Masuika et Yangala (partiellement) en Territoire de Luiza.

Selon un second rapport de mission d’évaluation effectuée du 27 au 30 novembre dans le cadre du programme RRMP par CONCERN sur l’axe Yangala-Moero-Wizel-Masala, au moins 25 944 personnes sont arrivées dans les 29 aires de la zone de santé de Yangala. Il convient de noter que jusqu’à ce jour, les chiffres officiels pour la province de Kwango sont de 9 386 personnes retournées dans le seul Territoire de Luiza.

De manière générale, le flux du retour a sensiblement baissé depuis la mi-novembre dans toutes les provinces concernées. En particulier à Kamako, le principal point d’entrée, la moyenne du flux pour la période sous étude, est d’environ 200 personnes par jour contre 10 000 durant les 5 premiers jours de la crise au mois d’octobre.

Malgré cette accalmie, le risque d’une reprise de l’opération d’expulsion demeure. En effet, on signale la poursuite de la sensibilisation au départ volontaire de tout étranger en situation irrégulière en Angola et les autorités auraient invités la population à dénoncer et à ne pas héberger les étrangers en situation irrégulière sous peine de sanction. Le HCR mène actuellement un plaidoyer auprès des autorités angolaises pour solliciter que les personnes expulsées soient amenées à la frontière voisine de Kamonia comme souhaitée par les autorités congolaises en vue d’une meilleure prise en charge.

Les besoins en profilage et transport demeurent prioritaires dans la cité de Kamako, où les retournés arrivent encore et où les projets financés par le Start Fund (DFID) arrivent à échéance. Au total 991 personnes ont été transportées de Kamako vers leurs destinations finales grâce à l’appui de Handicap International et HelpAge international. Une autre intervention en transport avec le financement du HCR a débuté avec Handicap International en faveur de 750 personnes vulnérables. Les activités de profilage ont couvert 7 385 personnes au 30 novembre dans la cité de Kamako. Les principales destinations sont Kamonia, Kananga, Kabungu, Tshikapa, Tshinota, Tshitundu, Lupemba, exBandundu (Feshi, Gungu, Idofa et Kikwit) et Kinshasa.

Sur recommandation du Comité régional inter organisations (CRIO) de Kananga, des missions de diagnostic préliminaires sont organisées depuis le 5 décembre dans les localités autour de la cité de Kamako notamment à Kabungu, Sumbula, Diboko et Kabuakala. L’objectif est de cartographier les points d’entrée les plus importants ainsi que les zones de retour/destination finale afin de mieux orienter les activités de profilage et d’assistance aux expulsés/retournés jusque-là concentrées dans la cité de Kamako.

Dans le Kasaï Central, depuis le 8 décembre, un total de 42 700 personnes bénéficie d’une assistance monétaire à usages multiple dans trois aires de la zone de santé de Luambo dans le Territoire de Luiza, grâce au financement ECHO mis en œuvre par NRC. Un ciblage du PAM est également en cours pour une intervention monétaire dans quatre autres aires de la même zone de santé pour une assistance monétaire en faveur de personnes retournées/expulsées d’Angola et familles d’accueil vulnérables.

Aucune assistance humanitaire n’a encore été apportée aux retournés dans la province de Kwango qui vivent de l’aide des familles d’accueil et de la cueillette.