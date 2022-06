République démocratique du Congo : Violences basées sur le genre Sous-délégation de Kalemie - 1er Trimestre 2022

Contexte et Analyse de protection

Au cours du premier trimestre 2022, l’environnement sécuritaire et de protection dans les provinces du Tanganyika et du Haut Katanga (Pweto) est resté fortement marqué par l’activisme des groupes armés, les tensions intercommunautaires et des comportements répréhensibles d’une certaine population civile entrainant plusieurs violations graves des droits humains dont les violences basées sur le genre à l’encontre des populations civiles.

En effet, les cas de violences basées sur le genre ont été particulièrement identifiés et collectées dans six territoires du Tanganyika et un territoire du Haut-Katanga par les deux partenaires du HCR que sont INTERSOS et AIDES. Suivant la période sous examen, 243 incidents de violences basées sur le genre ont été documentés sur 243 victimes parmi lesquelles les femmes et les filles affectées par 228 incidents soit 94% des cas contre les hommes et les garçons affectés par 15 incidents soit 6% des cas.

74% des victimes sont des adultes cependant 26% sont des mineurs. Le viol demeure en tête avec 143 cas signalés soit 59% du total d’incidents collectés et documentés, suivi des 58 cas d’agressions physiques (soit 24%), des 13 cas d’agressions sexuelles (soit 5%), des 11 cas des mariages forcés (soit 5%), des 10 cas de dénis de ressources et d’opportunités (soit 4%) et finalement des 8 cas des violences psychologiques (soit 3%). Le viol affecte ainsi 61% des femmes et 36% des filles contre 3% des hommes et 1% des garçons.

Les populations civiles se situent en tête des auteurs présumés des VBG (soit 44%), suivies des groupes armés avec 94 incidents (soit 39%), des inconnus avec 25 incidents (soit 10%). Par ailleurs, la somme de 6% des autres présumés auteurs est constitutive des membres de la famille, des membres des FARDC, des miliciens Twa, des autorités civiles et les éléments de la PNC se partagent chacun 1 incident chacun sur la période sous examen.

Selon les tendances mensuelles, le mois de janvier reste le plus prolifique en termes de couverture de la collecte d’incident avec 147 incidents contre 84 et 12 respectivement pour les mois de février et mars. Soit une proportion de couverture d’ordre de 60% contre 35 et 5% d’incidents collectés. Cette chute remarquable au mois de mars ne saurait traduire une amélioration de la situation. Il s’agit simplement des changements brusques rencontrés dans le cadre de la couverture et la collecte des données dus, entre autres, à la clôture de partenariat avec l’ancien acteur du monitoring de protection (INTERSOS), et au retard accusé dans le redéploiement du personnel du nouveau partenaire (AIDES) couvrant désormais les deux sous projets : le monitoring de protection et la protection contre les VBG.