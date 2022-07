République démocratique du Congo : Situation humanitaire dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo - Rapport de situation #7 (du 13 au 19 juillet 2022)

Ce rapport est produit par OCHA RDC en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il couvre la période du 13 au 19 juillet 2022 jusqu’à 16h00 (heure de Goma).

FAITS SAILLANTS

Plus de 50 000 personnes déplacées reçoivent des vivres dans le territoire de Rutshuru

Ouverture d’un bureau OCHA à Rutshuru

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis mars dernier, les affrontements entre l’armée congolaise et les combattants du Mouvement du 23 mars ont contraint plus de 214 000 personnes au déplacement —160 000 personnes déplacées, 21 000 retournées et 33 000 réfugiées — dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, selon la Commission Mouvement de Population. Dans le territoire de Rutshuru, l’accès demeure difficile dans plusieurs zones, notamment dans la Zone de santé de Rwanguba, confrontées à d’importants besoins humanitaires. Seules huit des 21 zones de santé du Rutshuru sont actuellement accessibles aux humanitaires. Les partenaires sont inquiets de la recrudescence d’incidents de protection dans le Rutshuru, notamment des cas d'intimidation et de viols, etc. Au moins sept viols ont été pris en charge à l'hôpital général de référence de Rutshuru entre le 11 et le 17 juillet. Dans le territoire de Nyiragongo, environ 70% des personnes déplacées qui vivent dans les centres collectifs de Kanyaruchinya et Munigi viennent du territoire de Rutshuru ; 30% proviennent du Groupement Buhumba dans le Nyiragongo.

Les partenaires humanitaires continuent d’apporter une assistance aux personnes affectées par la crise. Mais celle-ci est encore insuffisante face à l’ampleur des besoins. Actuellement, plusieurs organisations manquent de ressources financières pour pouvoir répondre. De nombreuses structures sanitaires ne sont plus opérationnelles sur l’axe Rugari – Rubare ; les centres encore fonctionnels manquent de médicaments ; des gaps en santé sont signalés notamment à Katale, Rugari, Ntamugenga, Kinyandonyi, entre autres.