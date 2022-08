République démocratique du Congo - Région Kasaï : Aperçu de la situation humanitaire - janvier à juin 2022

Ǡa région du Kasaï composée des provinces du Kasaï, Kasaï Oriental, Kasaï Central, Lomami et Sankuru présente un contexte humanitaire marqué par la persistance de conflits intercommunautaires sporadiques liés à la gestion du pouvoir coutumier et foncier, l’insécurité alimentaire récurrente, la résurgence des épidémies, la malnutrition chronique et l’accroissance des cas de violence basée sur le genre (VBG). Le faible niveau d’investissement dans le developpement et mécanisme de consolidation de la paix, l’enclavement de la région, le manque d’infrastructures de bases sont les fondements de la situation humanitaire dans la région. Des milliers de personnes qui avaient perdu leurs biens et leurs moyens de subsistance pendant la crise Kamuina-Nsapu vivent aujourd’hui dans un dénuement généralisé. A cela s’ajoute l’expulsion recurrente de ressortissants congolais vivant en Angola dont l’accueil pose d’enorme défis aux autorités et communautés déjà fragilisées de la région .

