République démocratique du Congo : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Octobre 2022 à Mai 2023

Les déplacements croissants des ménages entravent davantage l’accès aux moyens d’existence

MESSAGES CLÉS

• En plus de la participation limitée des ménages à la saison agricole due aux effets conjugués de l’insécurité et des mouvements des populations sur l’ensemble de la zone nord-est du pays, la saison agricole A connaît une pluviométrie inférieure à la normale, suggérant une saison agricole moins performante avec des récoltes attendues inferieures à la normale à partir de janvier.

• Avec l’arrivée annoncée des troupes des pays de la communauté de l’Afrique de l’Est, en renfort aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC), une escalade de violences est attendue. Un niveau accru de violence et des nouveaux déplacements de populations des zones en conflit sont probables, s’ajoutant aux 5.5 millions déjà déplacés existants dans la partie est du pays. Ces ménages sont susceptibles d’abandonner leurs activités de moyens d’existence, de perdre leurs sources typiques de revenus et de nourriture, et de n’avoir qu’une participation limitée aux prochaines saisons agricoles.

• Les provinces de l’Ituri et du Nord Kivu, dans un contexte d’escalade de conflits, évolueront avec des déficits de plus en plus importants de consommation alimentaire et resteront en situation de Crise (Phase 3 de l’IPC) avec la possibilité de certaines zones de santé, telles que Rwanguba et Jomba dans le territoire de Rutshuru et Drodro et Mangala dans le territoire de Djugu, ayant un sous-groupe de populations en Urgence (Phase 4 de l’IPC). La partie stable du centrenord reste en Minimale (Phase 1 de l’IPC), avec des zones de Stress (Phase 2 de l’IPC) dans le centre-est, où les ménages feront face à une consommation alimentaire minimalement adéquate.