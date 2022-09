République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu & Maniema, 22 septembre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires. Il est publié par OCHA et couvre la période du 2 au 16 septembre 2022

FAITS SAILLANTS

Plus de 4 800 personnes déplacées récemment arrivées dans le groupement de Ziralo

Plus de 32 260 personnes vulnérables ont bénéficié du cash dans la zone de santé de Nundu

APERÇU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Territoire de Kalehe Des affrontements entre l’armée congolaise et des groupes armés qui ont éclaté le 11 septembre dans les groupements de Walowa-Lwanda (territoire de Walikale) et Ufamandu (territoire Masisi), au Nord-Kivu, ont contraint plus de 4 800 personnes à traverser la frontière provinciale pour trouver refuge dans le groupement de Ziralo (territoire de Kalehe) au SudKivu. Des acteurs humanitaires ont mené des évaluations. Ces personnes déplacées ont exprimé des besoins en protection, vivres et non-vivres ainsi qu’en soins de santé primaire. Ziralo avait accueilli plus de 15 000 personnes déplacées, entre mai et juin dernier, en provenance du territoire de Masisi dans le Nord-Kivu.