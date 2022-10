République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour les provinces du Sud-Kivu & Maniema, 12 octobre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 17 septembre au 6 octobre 2022

FAITS SAILLANTS

• Plus de 32 000 personnes déplacées à Kalehe et Uvira en attente d’une assistance humanitaire

• Plus de 43 000 personnes assistées en vivres dans le territoire de Fizi

APERCU DE LA SITUATION HUMANITAIRE

Territoire de Kalehe

L’accalmie observée depuis début septembre à Kalehe dans la Zone de santé de Bunyakiri a permis aux acteurs humanitaires de lancer des évaluations des besoins dans les villages d’accueil des personnes déplacées. L’ONG ACTED a lancé depuis le 29 septembre des évaluations rapides multisectorielles dans sept villages dont Kambali , Kamananga, Kambegeti et Lwana. Ces localités avaient accueilli, depuis août dernier, plus de 6 600 personnes ; l’ONG TPO a démarré, le 6 octobre, des évaluations dans le groupement de Ziralo, zone d’accueil de plus de 20 000 personnes déplacées qui ont fui des affrontements armés depuis juillet 2022 dans le territoire de Masisi, Nord-Kivu, et des localités Biriko et Busoro. Cependant, l’insécurité continue d’empêcher les acteurs humanitaires d’accéder à plus de 17 000 autres personnes déplacées, présentes dans les aires de santé de Bushushu, Lushebere et Nyamukubi depuis le 11 septembre.

Territoire d’Uvira

Selon les résultats d’une évaluation conduite par OCHA du 23 au 29 août dernier, plus de 15 390 personnes déplacées ont besoin d’aide en vivres, abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement, et en protection dans huit villages1 de la Zone de santé de Lemera. Ces personnes avaient fui les violences armées dans les Hauts-Plateaux d’Uvira entre février et juin.

Malgré une relative accalmie sécuritaire observée ce dernier mois dans quelques localités des Hauts-Plateaux d’Uvira, ces personnes déplacées hésitent encore à retourner chez elles, redoutant d’éventuelles opérations militaires contre les groupes armés dans la région.