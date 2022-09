République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour la province du Nord-Kivu, 7 septembre 2022

FAITS SAILLANTS

• Des attaques armées ont fait plus de 280 morts à Beni depuis début janvier

• Arrivée de personnes retournées de l’Ouganda à Rutshuru

APERÇU DE LA SITUATION

Plus de 280 personnes tuées au cours d’attaques armées à Beni depuis début janvier

Les attaques armées ciblant les populations civiles se poursuivent à Beni. Les 23 et 30 août, au moins 17 civils ont été tués au cours des attaques menées par des hommes armés respectivement à Mamove dans la Zone de santé d’Oïcha, et Kisuhi dans la Zone de santé de Kamango. La société civile locale estime qu’au moins 283 civils sont morts au cours d’environ 63 attaques armées dans le territoire de Beni depuis le début de l’année.

Ces attaques se poursuivent dans un contexte où Beni fait face à la résurgence de l’épidémie d’Ebola, à la suite de la notification d’un cas confirmé de la maladie le 17 août. Aucun nouveau cas n’a été signalé, bien qu’environ 180 contacts, dont 48 % des prestataires de santé, ont été identifiés au tour du seul cas confirmé. Plus de 200 personnes, dont notamment les contacts et personnel de soins de première ligne ont déjà été vaccinées. Le ministère de la Santé publique y a déployé des experts pour appuyer la riposte en vue de briser la chaîne de transmission de la maladie. Cette riposte est aussi soutenue par des partenaires humanitaires y compris OCHA, OMS, UNICEF, UNFPA, OIM, et Médecins sans frontières.

Le nombre de personnes déplacées et retournées en hausse dans le Nord-Kivu

Selon la Commission mouvement de population, début septembre, plus de 1,8 million de personnes vivent en situation de déplacement dans la province du Nord-Kivu.. Ce chiffre représente une augmentation de 4,12 %, soit plus de 76 800 personnes de plus comparativement au mois de juillet.

Cette hausse est en partie due aux violences continues dans différentes parties de la province, notamment dans le territoire de Rutshuru, où le nombre de personnes déplacées est passé de 286 665 personnes déplacées en juillet à près de 340 477 au 31 août. En outre, plus de 20 500 personnes sont retournées chez elles au cours du mois d’août, soit une augmentation de plus de 2 % par rapport au mois de juillet, ramenant le cumul à plus de 984 000 personnes retournées à travers la province. Les retours ont été rapportés principalement dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Beni.

Arrivée de personnes retournées de l’Ouganda à Rutshuru

Au 6 septembre, environ 4 400 personnes, qui s’étaient réfugiées en Ouganda, sont arrivées à Rutshuru via le poste frontalier de Kitagoma (environ 30 km au nord-est de Rutshuru), selon des sources humanitaires et les autorités locales. Depuis le 2 septembre, les autorités ougandaises avaient demandé à ces personnes de rejoindre les camps de réfugiés en Ouganda ou de retourner chez elles à Bunagana. Le Haut-Commissariat aux Réfugiés estime qu’entre 10 000 et 15 000 personnes vivaient dans les centres collectifs dans la région de Kisoro en Ouganda. Toutes les personnes retournées à Rutshuru ont été logées au site des personnes déplacées de Rwasa II, où elles bénéficient d’une assistance en vivres, articles ménagers essentiels, eau potable et des services de protection de l’enfance. Cependant, d’autres besoins criants sont exprimés notamment en santé ainsi qu’en installations sanitaires et kits hygiéniques.

Des milliers de personnes déplacées occupent des écoles dans le Rutshuru et Nyiragongo Selon les acteurs spécialisés en protection, plus de 36 000 personnes déplacées occupent 29 écoles dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Elles ont fui les affrontements répétés entre l'armée congolaise et les combattants du Mouvement du 23 mars (M23) dans le territoire de Rutshuru depuis mars. Plusieurs responsables d'établissements scolaires ont menacé d'expulser les personnes déplacées des salles de classe. Au moins 3 000 personnes déplacées qui vivaient dans une école à Munigi dans le territoire de Nyiragongo y ont été déguerpis entre le 15 et 20 août, et sont relogées, depuis lors, dans des abris de fortune près de l’établissement, sans accès à l’eau potable et des installations sanitaires. A Rutshuru, plus de 600 abris temporaires ont été construits par le HCR et son partenaire AIDES au site des déplacés de Rwasa II pour reloger une partie de personnes déplacées logées dans les salles de classe.