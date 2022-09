République Démocratique du Congo: Note d’informations humanitaires pour la province de l’Ituri, 7 septembre 2022

FAITS SAILLANTS

• Plus de 120 000 personnes affectées par la suspension des activités sanitaires à Mambasa

• Plus de 300 000 personnes retournées ont besoin d’assistance humanitaire dans le territoire de Mahagi

APERÇU DE LA SITUATION

Territoire de Mambasa: Des structures sanitaires suspendent leurs activités suite à l’escalade des violences.

Des nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé, entre les 2 et 5 septembre dans le territoire de Mambasa, ont poussé au moins 19 000 personnes au déplacement, selon des sources locales.

L’escalade des violences se poursuit dans ce territoire où au moins 83 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées lors d’attaques des présumés ADF dans plusieurs villages, depuis le 10 août dernier.

L'hôpital général de Lolwa et cinq centres de santé ont suspendu leurs activités en raison de l'insécurité grandissante. Cette situation affecte l’accès aux soins de santé de plus de 120 000 habitants vivant dans la Zone de santé de Lolwa.

Les violences ont aussi restreint l’accès humanitaire sur place et affecte le trafic routier entre la province de l’Ituri et les provinces voisines du Nord-Kivu et de la Tshopo.

Territoire de Djugu : 14 civils et 4 000 personnes déplacées à Mongwalu

Des affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé ont fait au moins 14 morts parmi les civils, le 30 et 31 août, dans la commune de Mongwalu (Zone de santé de Mongwalu). Environ 4 000 personnes ont été contraintes de se déplacer vers la localité de Monbwalu. Elles vivent avec des familles d’accueil et dans des centres collectifs.

Mongwalu avait déjà accueilli, en juillet, environ 4 000 autres personnes déplacées fuyant des combats entre deux groupes armés dans les localités de Lodjo Mayalibo et Matata.