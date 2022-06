République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour la province de l’Ituri, 6 juin 2022

FAITS SAILLANTS

Plus de 91 650 personnes déplacées en insécurité alimentaire à Fataki et Lita

Les civils, premières victimes de l’insécurité dans les territoires de Djugu et Irumu

APERÇU DE LA SITUATION

Les attaques armées contre les populations civiles se sont poursuivies en mai dans la province de l’Ituri, avec les territoires d’Irumu et de Djugu comme principaux théâtres de ces violences.

Dans le territoire de Djugu, des groupes armés ont tué plus de 30 personnes vivant dans sept sites des personnes déplacées [Roe, Loddha, Joo, Kafé, Jili, Mbogi, Penyi] en mai 2022, selon la société civile locale et sources humanitaires. L’insécurité à Djugu a ainsi entravé, comme cela est le cas depuis de nombreux mois, les opérations humanitaires, privant plus de 200 000 personnes d’assistance dans les régions de Katoto, Bule, Drodro et Fataki. Le 31 mai, des hommes armés ont enlevé deux travailleurs humanitaires sur l’axe Fataki – Libi, les relâchant 24 heures plus tard via l’intervention des leaders communautaires locaux.

Dans le Territoire d’Irumu, des présumés éléments du groupe armé Allied Democratic Forces (ADF) ont multiplié les attaques contre les populations sur les axes Komanda – Luna, et Komanda – Bamande. Au moins 58 civils dont des personnes retournées ont été tuées sur ces axes durant le mois, selon des organisations locales. Ce regain d’insécurité a ralenti les timides mouvements de retour observés récemment dans ces zones.