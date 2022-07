République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour la province de l’Ituri, 20 juillet 2022

FAITS SAILLANTS

Une dizaine de civils tués et plus de 70 autres enlevés dans la Zone de santé de Boga

Deux structures sanitaires attaquées, environ 13 000 personnes privées de soins de santé dans la Zone de santé de Bambu

APERÇU DE LA SITUATION

Détérioration du contexte sécuritaire dans la Zone de santé de Boga

Durant la première quinzaine du mois de juillet, les acteurs humanitaires ont enregistré une poignée d’attaques armées dans les villages périphériques de Boga et Tchabi, deux localités situées à 100 km au sud de Bunia. Entre le 7 et 16 juillet, au moins 11 civils y ont été tués et plus de 70 autres enlevés, dont une quarantaine d’enfants lors d’attaques, forçant près de 14 000 personnes à se déplacer, notamment à Boga et Tchabi.

La résurgence des violences pourrait freiner la dynamique de retour observé depuis quelques mois dans la Zone de santé de Boga, et provoquer de nouveaux déplacements. OCHA continue de mobiliser les acteurs humanitaires pour une assistance urgente en faveur de ces personnes qui sont dépourvues d’aide vitale, entre autres, la nourriture, l’accès aux soins. Cette insécurité persistante rend difficile l’accès humanitaire. Fin mai 2021, deux attaques armées simultanées avaient causé la mort d’une soixantaine de civils à Boga et Tchabi et poussé plus de 30 000 personnes au déplacement.

Environ 41 000 personnes sont actuellement en situation de déplacement à Boga dont 14 000 déplacées entre le 7 et 17 juillet. Boga compte au moins 15 500 personnes retournées, selon la Commission Mouvement de Population.

A cause de l’insécurité, les populations n’ont plus accès à leurs champs. Toutes ces personnes vulnérables ont besoin d’assistance, notamment en abris et articles ménagers, soins de santé, vivres et protection. Les acteurs humanitaires ont mobilisé des ressources nécessaires, toutefois la problématique d’accès liée aux risques d’attaques sur les acteurs humanitaires et sur les bénéficiaires persiste dans la zone.

Des civils et structures sanitaires pris pour cible dans la Zone de santé de Bambu

Au moins 13 civils ont été tués au cours d’affrontements entre factions d’un groupe armé entre le 9 et le 11 juillet dans plusieurs villages de la Zone de santé de Bambu dans le territoire de Djugu. Les autorités sanitaires ont déploré les pillages et la destruction des structures sanitaires de Nyarada et Kato, privant près de 13 000 personnes de soins de santé. Plus de 24 villages ont été détruits et/ou pillés, poussant environ 28 500 personnes à se déplacer.

Elles sont présentement hébergées dans les familles d’accueil et centres collectifs. Depuis fin mai, une accalmie dans plusieurs villages de Bambu avait favorisé le retour des populations déplacées. Dans la Zone de santé de Bambu, plus de 28 000 personnes récemment déplacées sont aussi confrontées à des besoins d’aide humanitaire.