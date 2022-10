République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaires pour la province de l’Ituri, 10 octobre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 17 septembre au 2 octobre 2022.

FAITS SAILLANTS

Plus de 37 000 personnes retournées dans la zone de santé de Rethy

APERÇU DE LA SITUATION

Territoire d’Irumu

Après plus de deux mois d’accalmie, la Zone de santé de Boga a enregistré sa première attaque armée le 1er octobre lorsqu’une bande armée a tué au moins 18 civils, et enlevé plusieurs autres dans le village de Kyamata. Près de 14 000 personnes (soit 35% des habitants de Kyamata) se seraient déplacées. Elles vivent actuellement dans des conditions difficiles à cause des difficultés d’accéder aux soins de santé, à la nourriture, et d’autres besoins primaires. En juillet dernier, Boga a connu une série d’attaques armées, causant la mort d’une trentaine de civils, et entrainant d’importants déplacements de personnes. Au 5 septembre, plus de 51 000 personnes déplacées vivent dans cette zone à la suite des violences armées signalées depuis 2020, selon la Commission Mouvement de Population.

Des acteurs humanitaires continuent aussi à faire face à plusieurs restrictions dans le territoire d’Irumu. Le 1er septembre, des civils en colère ont attaqué un convoi humanitaire sur l’axe Bunia – Komanda. Des humanitaires prennent régulièrement cette route afin d’apporter une assistance à plus de 72 000 personnes déplacées à Komanda. C’est également, le principal axe pour les échanges commerciaux entre les villes de Bunia, Beni et Kisangani.