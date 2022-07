République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaires pour la province de l’Ituri, 09 juillet 2022

FAITS SAILLANTS

Incendie d’un entrepôt de vaccins à Bunia

Des civils et humanitaires pris pour cible dans les territoires de Djugu, Irumu et Mambasa

APERÇU DE LA SITUATION

Des civils victimes d’exactions dans les territoires d’Irumu, Djugu et Mambasa

La situation de protection reste préoccupante dans les territoires de Djugu, Irumu, et Mambasa où des civils, y compris des travailleurs humanitaires, continuent de subir les exactions de groupes armés. Le 26 juin, des combattants armés ont tué au moins sept civils et enlevé neuf autres au cours d’attaques dans des villages de la Zone de santé de Mandima dans le territoire de Mambasa, selon les acteurs humanitaires locaux. Les dernières attaques dans cette zone, où vivent plus de 33 000 personnes déplacées, remontaient à près de quatre mois.

Dans le territoire d’Irumu, des bandes armés ont multiplié des exactions contre les civils, en instaurant notamment des taxes et des points de contrôle à Makayanga et Mangusu dans la Zone de santé de Komanda dans le territoire d’Irumu, selon des acteurs de protection. Le 22 juin, un convoi humanitaire a été intercepté dans le village de Badiya. En dépit des menaces proférés contre les travailleurs humanitaires, la mission s’est poursuivie normalement. Ce contexte sécuritaire incertain a une incidence sur l’accès humanitaire dans la région, notamment dans les zones de santé de Komanda et Nyakunde où vivent plus de 97 000 personnes déplacées depuis 2020.

Dans le territoire de Djugu, des hommes armés ont aussi braqué le 17 juin, un convoi humanitaire à Dhedja sur la route reliant Drodro à Bule, emportant plusieurs biens de valeur. Depuis février 2022, l’accès à cette route est devenu difficile à cause de l’insécurité, obligeant les acteurs humanitaires à faire de longs détours pour atteindre les populations affectées.