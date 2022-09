République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaire pour la province du Tanganyika, 7 septembre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 1er au 31 août 2022

FAITS SAILLANTS

Retour des personnes déplacées depuis 2020 au nord de Nyunzu et Kalemie

APERÇU DE LA SITUATION

Environ 12 000 personnes déplacées en deux semaines à Manono

Environ 12 000 personnes ont été forcées de fuir leurs domiciles à la suite des attaques armées répétées, entre le 3 et 18 août, dans les villages de Katonge, Katanga Carrière et Mutala dans la Zone de santé de Kiambi, selon des sources humanitaires. Elles ont été accueillies dans des villages se trouvant à limite des territoires de Manono, Moba et Pweto.

Des populations déplacées retournent dans leurs villages au nord des territoires de Nyunzu et Kalemie

Au 17 août, environ 7 000 personnes déplacées par les attaques des groupes armés depuis 2020 sont retournées chez elles dans le secteur Nord Lukuga dans le territoire de Nyunzu. Ce retour est motivé par l’amélioration des conditions sécuritaires et les sensibilisations faites par les autorités à travers le territoire de Nyunzu. Le rétablissement de la paix dans la région permettrait le retour d’au moins 100 000 personnes déplacées qui vivent encore dans la localité de Nyunzu et les villages environnants, dont une partie vit dans les sites de Kalombo, Kilunga et Majengo Mapya.

Dans le territoire de Kalemie, environ 7 500 personnes sont retournées dans leurs villages dans la zone de santé de Nyemba. Ce retour amorcé depuis avril dernier, s’est intensifié en juin et juillet après le déploiement des forces de sécurité dans les grandes agglomérations situées sur la route reliant le territoire de Kalemie à la province du Sud-Kivu. Ces personnes avaient fui leurs villages en 2020 à la suite des opérations militaires contre des groupes armés dans la zone limitrophe entre les provinces du Tanganyika, du Sud-Kivu et du Maniema. L’amélioration des conditions sécuritaires à Nyemba a permis à OCHA de conduire une première mission inter- agence du 10 au 16 août. Les personnes retournées font face à plusieurs besoins urgents, notamment en termes d’alimentation, eau potable, santé, nutrition et articles ménagers essentiels.