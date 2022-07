République Démocratique du Congo - Note d’informations humanitaire pour la province du Tanganyika, 4 juillet 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 1er au 30 juin 2022

FAITS SAILLANTS

• Près de 82 000 personnes déplacées entre janvier et mai 2022 dans le Tanganyika

• Tendance à la hausse des cas de violences basées sur le genre en 2022

• Près de 11 000 personnes déplacées ont besoin d’aide dans le groupement de Kasanga Nyemba, à Kalemie

APERÇU DE LA SITUATION

Les activités des bandes armées autour de Kalemie continuent d’avoir un impact significatif sur les populations civiles. Selon le Haut-Commissariat pour les Réfugiés, plus de 1 200 incidents de protection ont été rapportés entre janvier et mai 2022. 60 % des cas sont liés aux violations du droit à la vie (incendies de maisons, pillage et extorsion des biens). En 2021, le monitoring de protection a fait état de 4 259 incidents de protection dans le Tanganyika.

Les violences dues au conflit communautaire à l’ouest et au sud de Kalemie se sont poursuivies, poussant des populations aux déplacements. Depuis janvier 2022, à cause de la résurgence des hostilités, plusieurs zones jadis stables ont été affectées par l’insécurité. Selon la Commission Mouvement de population (CMP), près de 81 900 personnes ont été contraintes de fuir leurs villages, particulièrement dans les territoires de Kalemie, Kongolo et Nyunzu. Ce chiffre montre une augmentation d’environ 196 % par rapport à la même période en 2021 où l’on dénombrait plus de 27 630 personnes déplacées. Au 31 mai, la province abritait environ 360 850 personnes encore en situation de déplacement. Les acteurs humanitaires estiment que des milliers d’autres personnes- nombre inconnu- se seraient éparpillées vers des zones difficiles où ils n’ont plus accès à aucun service humanitaire. A cause de l’insécurité qui continue dans le Maniema, le Territoire de Kongolo reste une zone d’accueil des déplacés fuyant les violences armées (avec environ 67 000 déplacés soit 17 % du cumul des déplacés de la province).