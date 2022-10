République démocratique du Congo - Note d’informations humanitaire pour la province du Tanganyika, 10 octobre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 1er au 30 septembre 2022

FAITS SAILLANTS

Plus de 11 000 personnes retournées dans leurs villages au sud-ouest de Kalemie

Plus de 3 700 cas de violences basées sur le genre répertoriés en six mois dans le Tanganyika

APERÇU DE LA SITUATION

Retour des populations déplacées au sudouest de Kalemie

Environ 11 400 personnes déplacées ont regagné leurs villages sur l’axe Kasanga Nyemba – Kisunkulu entre mai et septembre 2022. Le mouvement de retour, qui se poursuit, est motivé par une accalmie dans cette région qui avait été touchée par des violences communautaires en mars et avril derniers. Les personnes retournées arrivent dans une zone où presque toutes les maisons avaient été détruites lors des violences dans une trentaine de villages du Groupement de Kasanga Nyemba. Les activités agricoles ne sont pas encore relancées par manque d’outils aratoires et de semences. Au moins 70% des champs avaient été détruits lors des violences. Des nombreux enfants de moins de 5 ans présentent déjà des signes visibles de malnutrition.

Hausse des cas de violences basées sur le genre dans le Tanganyika

Les violences basées sur le genre (VBG) sont en augmentation dans le Tanganyika, notamment dans certaines localités du Nord de la province où des hommes armés continuent d’être actifs. Selon les acteurs de protection, au moins 2,300 cas de VBG ont été documentés dans le Tanganyika au cours du deuxième trimestre de 2022, avec le territoire de Kalemie en tête ayant enregistré plus de 45% cas (soit 1 057cas), suivi des territoires de Nyunzu et Kabalo. Les cas de VBG ont ainsi augmenté de 60% comparée au premier trimestre 2022, au cours duquel 1 436 cas de VBG avaient été répertoriés. Ce qui ramène à 3 736 cas de VBG rapportés de janvier à juillet 2022. Ce chiffre représente une hausse de plus de 69% par rapport à 2021 (2 210 cas pour le Tanganyika). Les spécialistes maintiennent que l’urgence demeure le renforcement de mesures de prévention et la sensibilisation dans les communautés sur les risques liés aux VBG et les conséquences ; l’appui à l’intégration des services de prise en charge médicale et psychologique dans des structures de santé ; et la lutte constante contre l’impunité.