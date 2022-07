République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaire pour la province du Nord-Kivu 8 juillet 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 16 au 30 juin 2022

FAITS SAILLANTS

• Environ 50 civils tués au cours d’attaques armées à Beni

• Plus de 11 000 personnes retournées vivent dans la précarité à Masisi

APERÇU DE LA SITUATION

Environ 50 civils tués au cours d’attaques armées à Beni

En juin 2022, des bandes armés ont tué au moins 48 civils au cours d’incursions armées dans les zones de santé de Mutwanga et d’Oïcha dans le territoire de Beni. Au moins 23 parmi eux, ont été tués en un seul jour, le 25 juin, dans le village de Mamove, situé à environ 48 km au nord-ouest de la ville de Beni, selon les acteurs humanitaires. A ce jour, les violences armées ont occasionné le déplacement d’au moins 470 000 personnes à Beni, soit 32 % des plus de 1,6 million personnes déplacées dans la province du Nord-Kivu.

Affrontements continus armés dans le Rutshuru et Nyiragongo

Les affrontements entre l’armée congolaise et les combattants du mouvement du 23 mars (M23) dans le territoire de Rutshuru continuent d’entraîner des mouvements de populations, dont en majorité des femmes et des enfants. Des nombreux villages de la Zone de santé de Rwanguba, où ont lieu de nombreux combats, se sont largement vidés de leurs habitants. Les espaces d’hébergements collectifs à Rutshuru centre — écoles, églises, stades— qui accueillent les personnes déplacées sont saturés alors que de nouvelles personnes déplacées continuent d’affluer. Plus de 8 000 personnes y ont été accueillies depuis le 16 juin. Les organisations humanitaires s’emploient à organiser les opérations d’assistance dans un climat sécuritaire toujours autant précaire. Selon des sources humanitaires, plus de 160 000 personnes étaient en situation de déplacement dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo à la suite des combats entre mars et juin. [Voir Crise Rutshuru - Nyiragongo : Personnes déplacées internes et retournées].

Près de 4 000 nouvelles personnes déplacées à cause des violences armées à Masisi Des affrontements armés dans les localités de Mihanja et Butike ont contraint près de 4 000 personnes au déplacement entre le 18 et 20 juin, selon des sources humanitaires. Ces personnes se sont réfugiées dans les localités voisines dans la Zone de santé de Katoyi. Les populations, qui ont entamé un retour chez elles grace à une accalmie, redoutent une résurgence des violences à cause de la présence de l’un des belligérants dans la zone.

1 137 incidents de protection documentés au Nord-Kivu

Des acteurs humanitaires ont documenté au moins 1 137 incidents de protection dans la province du Nord-Kivu en juin 2022, portant à plus de 5 600 le nombre d’incidents durant le premier semestre. La majorité d’incidents était des violations du droit à la propriété concernant principalement les personnes déplacées. Le nombre d’incidents de protection de juin représente une hausse de 12,7 pour cent par rapport au mois de mai.