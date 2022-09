République démocratique du Congo : Note d’informations humanitaire pour la province du Nord-Kivu, 23 septembre 2022

Ce rapport a été produit par OCHA en collaboration avec les partenaires humanitaires et couvre la période du 07 au 21 septembre 2022

FAITS SAILLANTS

Au moins 39 civils tués depuis début septembre dans le territoire de Beni

Au moins 324 écoles inaccessibles aux écoliers dans le Nord-Kivu

APERÇU DE LA SITUATION

Poursuite d’attaques meurtrières contre des civils dans le territoire de Beni Au moins 39 civils ont été tués au cours de multiples attaques menées par des hommes armés dans le territoire de Beni depuis début septembre.

Kamango, l’une des zones de santé affectées par les attaques, connaissait une accalmie depuis environ quatre mois.

Quatre attaques y ont déjà été signalées depuis le 29 août, précisément dans des villages situés entre Mbau et Kamango.

La persistance des attaques risque d’interrompre ou de retarder l’acheminement de l’aide humanitaire au profit de plus 250 000 personnes dans le besoin dans les zones de santé de Kamango et d’Oïcha.

En outre, plus de 25 000 personnes déplacées sont arrivées dans les zones de santé de Mabalako et d'Oïcha dans le territoire de Beni entre juin et septembre 2022, selon des sources humanitaires. La plupart d'entre elles proviennent du territoire de Mambasa en Ituri, ayant fui des attaques armées. D’autres en provenance de la zone de santé de Mabalako (territoire de Beni) et de Mangurejipa (territoire de Lubero) se sont déplacées à cause des affrontements opposant l'armée congolaise à des groupes armés. Ces personnes déplacées expriment des besoins urgents en termes de nourriture, d'articles ménagers essentiels (AME) et de soins de santé.

Plus de 320 établissements scolaires inaccessibles dans le Nord-Kivu Des acteurs humanitaires estiment que 324 écoles dans la province du Nord-Kivu n'ont pas été accessibles pour les activités éducatives depuis janvier 2022. Ces écoles ont été soit détruites pendant les combats ou par des catastrophes naturelles, occupées par des groupes armées, utilisées comme abris par des personnes déplacées ou fermées en raison de déplacements prolongés. Cette situation affecte la scolarité de quelques 100 000 enfants. Au moins 141 (43,5 %) de ces structures scolaires ont été affectées par les affrontements entre l'armée congolaise et les combattants du M23 dans le territoire de Rutshuru depuis mars.