République démocratique du Congo : Note d’informations - Épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur - 11 juin 2022, rapport #4

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

Nouvelles mesures pour les enterrements dignes et sécurisés

Reprise des activités de la riposte après plus de dix jours de grève

STATISTIQUES DEPUIS LE DEBUT DE L’EPIDEMIE

5 cas rapportés dont 4 confirmés et 1 probable

5 décès

3 Aires de santé touchées dans la Zone de Santé de Mbandaka et de Wangata

97 codes de conduite PSEA signés par les acteurs de la riposte

1581 personnes vaccinées

APERCU DE LA SITUATION

Le Gouverneur de la province de l’Equateur a signé, le 6 juin 2022, un arrêté fixant des nouvelles mesures liées à l’enterrement digne et sécurisé (EDS) de décès sur toute l’étendue de la province de l’Equateur. Ainsi, dans le cadre de Prévention et contrôle de l’infection, des prélèvements des échantillons seront effectués sur tous les décès communautaires enregistrés dans les zones de santé affectées. Depuis la déclaration de cette 14e épidémie, quatre cas confirmés et un cas probable ont été notifiés dans la ville de Mbandaka. A ce jour, les zones de santé de Mbandaka et Wangata sont les seules touchées.

A ce jour, une seule aire de santé dans la Zone de santé de Wangata est restée active; Les équipes de riposte sont en train de finaliser les investigations afin d’établir la source de contamination du cas à l’origine du déclenchement de l’épidémie.

Depuis le 8 juin, les autorités provinciales ont aussi lancé une campagne de sensibilisation des autorités de base et des leaders religieux sur la surveillance à base communautaire et l'engagement de la communauté à soutenir toutes les actions de la riposte. Les zones de santé de Mbandaka, Wangata et Bolenge se trouvant dans la ville de Mbandaka sont ciblées par cette activité.

Par ailleurs, les partenaires techniques et financiers (incluant les organisations non gouvernementales et les agences du système des Nations Unies) ont lancé depuis, le 6 juin, le processus de paiement des prestataires de première ligne de la riposte contre la MVE selon le barème GIBS2 conforme au Plan d’Action opérationnel. Consécutivement à cette paie, les prestataires engagés dans la riposte ont timidement repris leurs activités sans officiellement lever la grève décrétée depuis le 28 mai 2022.