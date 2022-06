République démocratique du Congo : Note d’informations - Épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur - 1 juin 2022, rapport #3

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

Grève des prestataires des services de santé à Mbandaka

Une dizaine de points d'entrée (PoE) et de contrôle (PoC) sont opérationnels dans la ville de Mbandaka

STATISTIQUES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE

5 dont 4 cas confirmés et 1 cas probable

5 décès

3 aires de santé touchées dans la Zone de Santé de Mbandaka et de Wangata

97 codes de conduite PSEA signés par les acteurs de la riposte

APERÇU DE LA SITUATION

Depuis la déclaration de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola (MVE), quatre cas confirmés ainsi qu’un cas probable ont été notifiés dans la ville de Mbandaka. La létalité globale de la maladie est de 100 % actuellement. A ce jour, deux zones de santé sont touchées.

Afin de prévenir la propagation de la maladie, les équipes d’intervention ont décidé de renforcer les activités de la riposte dans sept Zones de santé à risque dans la province de l’Equateur (Ingende, Bikoro, Bolomba, Iboko, Lilanga bobangi, Lolanga Mapoko et Tondo). Ces activités incluent notamment le renforcement de la coordination dans ces zones, la mise des systèmes d'alerte précoce, et des activités de la prévention et du contrôle de l'infection (IPC) ainsi que celles de la communication des risques et Engagement communautaires (CREC).

Les prestataires de service de santé engagés dans la riposte contre la MVE sont en grève depuis le 28 mai. Ils réclament le paiement de leurs arriérés de primes depuis la 11e épidémie d’Ebola dans la province. Cette situation affecte négativement la réponse. La suspension actuelle du suivi des contacts pourrait empêcher la détection précoce et l’isolement rapide des nouveaux cas.

Le 26 mai 2022, le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, s’est rendu dans la ville de Mbandaka où il a discuté notamment du paiement des primes avec les autorités provinciales ainsi que les partenaires qui soutiennent la riposte. Bruno Lemarquis a aussi plaidé auprès des autorités pour la mise en place des mesures qui permettront le prélèvement d'échantillons sur toutes les personnes décédées et l'adhésion de la communauté à un enterrement digne et sécurisé dans les Zones de santé de Mbandaka, Wangata et Bolenga.