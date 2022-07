République démocratique du Congo : Note d’informations - Épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur - 04 juillet 2022, rapport #5

CHIFFRES ET FAITS MARQUANTS

5 cas rapportés dont 4 confirmés et 1 probable

5 décès (létalité de 100%)

3 aires de santé touchées dans les zones de Santé de Mbandaka et de Wangata

2087 personnes vaccinées dont 1308 personnels de première ligne

301 contacts vaccinés sur 1076 contacts listés (27,9% de couverture)

417 codes de conduite PSEA signés par les acteurs de la riposte

20 Acteurs (6 ONU, 5 ONGI, 5 étatiques, 2 Croix Rouge, 2 ONG)

4M$ Mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers

868 Acteurs locaux dont 557 prestataires et 311 volontaires de la Croix-Rouge

APERÇU DE LA SITUATION

Le ministre de Santé publique de la République démocratique du Congo a annoncé le 04 juillet 2022 la fin de la 14e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l’Equateur. Déclarée le 23 avril 2022, cette épidémie a fait cinq décès (quatre confirmés et un probable) dont trois enfants (une fille et deux garçons) dans la ville de Mbandaka. Les équipes de la surveillance ont suivi 53,8% des 1 076 contacts identifiés.

Cette performance moyenne de suivi de contact est consécutive à dix jours de grève des prestaires pendant lesquels les contacts n’étaient pas suivi.

Pour faire face à la maladie, la coordination de la riposte avait adopté une approche zonale impliquant les services sanitaires provinciaux appuyés par une équipe d’expert du ministère.

Cette approche a permis, entre autres, une bonne appropriation des activités de la riposte par la communauté, l’implication des autorités provinciales ainsi que le renforcement des capacités des prestataires du système de santé sur la gestion de l’épidémie.

Cette 14ème épidémie a touché les aires de santé Libiki et Motema Pembe (Zone de santé de Mbandaka) et l’aire de santé Mama Balako (Zone de santé de Wangata).

Cependant, afin de prévenir l’expansion de la maladie vers les autres provinces de la RDC et les pays voisins, les activités de la riposte ont aussi été déployées dans les zones de santé environnantes de Mbandaka [Bikoro, Bolomba, Lilanga-Bobangi, Lolanga-Mapoko, Iboko, Ingende et Ntondo]. Du fait de son expérience (troisième épidémie depuis 2018), la province disposait d’acquis qui ont permis de contenir la maladie. En 2020, près de 26 600 personnes avaient reçu le vaccin contre Ebola lors de la 11e épidémie

Durant la riposte qui a duré plus de deux mois, 16 acteurs humanitaires ont soutenu les autorités congolaises. Une réponse multisectorielle a été mise place, touchant notamment la couverture en eau, hygiène et assainissement dans les formations sanitaires et dans la communauté, la réponse nutritionnelle intégrée, l’appui logistique et la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA). L’OMS et l’UNICEF continueront d’appuyer les programmes de résilience et de renforcement du système de santé amorcé en 2020. Ces activités seront complétées par la surveillance à base communautaire lancée lors de la 14e épidémie, et qui se poursuivra jusqu’à septembre 2022. L'Institut National de Recherche Bio-Medical (INRB) envisage aussi d’y organiser une vaccination prophylactique afin d’induire l’immunité collective contre le virus auprès d’une vaste proportion de la population.