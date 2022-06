République Démocratique du Congo - North Kivu - Flash Update #8: Flash Update #8 : Situation humanitaire dans le territoire de Rutshuru - 12 juin 2022

FAITS SAILLANTS

Des nouveaux affrontements armés près de Bunagana poussent les populations au déplacement.

Situation sécuritaire toujours volatile dans le territoire de Rutshuru

APERÇU DE LA SITUATION

Des affrontements entre l’armée congolaise et des combattants du Mouvement du 23 mars (M23) ont éclaté la matinée de ce 12 juin à Bigega, Bugusa et Kabonero, situés à la périphérie de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. De milliers d’habitants de Bunagana, y compris environ 5 000 personnes déplacées et retournées qui y étaient, se sont réfugiées en Ouganda voisin, selon des estimations. Plus de 25 000 personnes, y compris de personnes déplacées et retournées, auraient été contraintes de fuir leurs villages de nouveau aujourd’hui vers des centres collectifs (églises et écoles) de Kabindi, Rwanguba et Kinoni, dans la Zone de Santé de Rwanguba.

La reprise des affrontements aux environs de Bunagana a affecté les activités humanitaires qui ont repris dans cette zone il y a une dizaine de jours. Ce 12 juin, le trafic a été interrompu sur l’axe reliant Burayi et Bunagana, où des milliers de personnes déplacées et retournées attendent l’assistance depuis le début des violences en mars dernier. Une mission inter-agence planifiée par OCHA pour demain le 13 juin entre Rutshuru Centre et Bunagana (environ 27 km) a été annulée. Les partenaires humanitaires continuent de suivre la situation sécuritaire qui demeure très volatile. Une évaluation de la nouvelle situation humanitaire sur place n’a pas encore été effectuée.

Une escalade des violences dans le territoire de Rutshuru pourrait conduire à des déplacements continus, aggravant ainsi une situation humanitaire déjà précaire.