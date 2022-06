République démocratique du Congo - Nord-Kivu : Personnes déplacées internes et retournées: Crise Rutshuru - Nyiragongo (juin 2022)

Au 28 juin, les territoires de Nyiragongo et Rutshuru étaient marquées par une tendance à de nouveaux déplacements. Cette situation contraste avec la tendance de début juin où on assistait à des mouvements de retour spontanés dans les groupements de Jomba, Bueza Kisigari (Rutshuru) et Kibumba, Buhumba (Nyiragongo).

La reprise des combats depuis mi-juin a aussi affecté le territoire de Lubero, qui a accueilli plus de 1 500 nouvelles personnes déplacées provenant de Nyiragongo et Rutshuru. Selon la Commission Mouvement de Population, plus de 160 000 personnes étaient en déplacement dont la majorité est concentrée dans le territoire de Rutshuru (103 755 personnes déplacées et 21 660 retournées) et celui de Nyiragongo (14 375 personnes déplacées et 20 785 retournées). 64% des personnes déplacées ont trouvé refuge dans des sites et centres collectifs (église, école, stade, autres lieux collectifs) et 36% dans des familles d'accueil.