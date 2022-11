République démocratique du Congo : Nord-Kivu - Personnes déplacées internes et retournées : Crise affectant Rutshuru - Nyiragongo - Lubero (au 22 novembre 2022)

Au moins 340 000 personnes ont été déplacées depuis que les combats entre l’armée congolaise et le Mouvement du 23 mars (M23) ont éclaté dans le territoire de Rutshuru en mars ; plus de 7 000 autres ont trouvé refuge en Ouganda. La majorité de ces personnes déplacées se trouvent dans le territoire de Nyiragongo (162 000 personnes), dont plus de 88% vivent dans des centres collectifs (églises, écoles, stades) et des sites improvisés, tandis que le reste est hébergé dans des familles d'accueil.

Plus de 137 000 personnes déplacées ont été contraintes de retourner dans leurs localités d'origine dans les zones de santé de Rutshuru et Rwanguba, lorsque les combats se sont intensifiés en octobre. Les mouvements de population restent dynamiques et évoluent selon le contexte sécuritaire.