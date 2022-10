République démocratique du Congo - Nord Kivu Flash Update : Des nouveaux déplacements de population à la suite de la reprise des affrontements armés dans le territoire de Rutshuru (22 octobre 2022)

Des nouveaux affrontements entre l’armée congolaise et des combattants du groupe armé, le Mouvement du 23 mars (M23), ont ont éclaté le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, plus d’un mois avec les derniers affrontements.

Les combats ont éclaté dans la localité de Rangira, et se sont étendus dans d’autres villages du groupement de Jomba dans la Zone de santé de Rwanguba. Selon les autorités locales et des organisations humanitaires, au moins trois civils ont été blessés et transferés dans une structure de santé. Des nombreuses personnes- chiffre à confirmer- se sont deplacées vers les localités et villages de Rangira centre, Rutsiro, Kalenger, Rubare, Rutshuru centre, Kiwanja et Matebe et d’autres dans le Terriroire de Rutshuru.

Des dizaines de personnes provenant de Bunagana, Kabindi et Tchengerero auraient traversé en Ouganda, selon des sources humanitaires. Depuis début septembre, le gouvernement ougandais a fermé tous les sites de transit des réfugiés et a demandé aux réfugiés congolais de se déplacer plus à l'intérieur du pays, vers le camp de réfugiés de Nakivale.

Les partenaires humanitaires suivent l’évolution de la situation afin de mieux estimer l’ampleur de ces mouvements et les besoins des nouvelles personnes déplacées. Une arrivée massive des personnes déplacées est probable dans les prochains jours, notamment à Rutshuru centre et sur l’axe Rutshuru-Goma.

Depuis mars dernier, des affrontements entre l’armée congolaise et le groupe armé M23 avaient déjà occasionné le déplacement d’au moins 186 000 personnes, portant à plus de 396 000, le total de personnes déplacées dans le territoire de Rutshuru. Les partenaires humanitaires continuent d’apporter une assistance dans de nombreux secteurs tels la sécurité alimentaire, la santé, la protection, les abris, la nutrition, entre autres. En raison des nouveaux besoins que ces nouveaux affrontements pourraient créer, la mobilisation d’une assistance supplementaire sera necessaire.

