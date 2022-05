République démocratique du Congo– Nord Kivu - Flash Update #4: Des nouveaux affrontements armés entraînent des déplacements de population dans le territoire de Rutshuru, 22 mai 2022

Des affrontements entre l’armée congolaise et des présumés combattants du M23 ont repris ce matin du 22 mai 2022 dans le territoire de Rutshuru. Les combats ont éclaté dans les localités de Chanzu et Runyonyi dans le Groupement de Jomba, et se sont étendus à d’autres localités dans les groupements voisins de Bweza et Kisigari. En conséquence, des nombreuses personnes se sont deplacées des groupement de Jomba et Bweza vers Rutsiro et Ntamugenga, y compris quelques nouveaux retournés. Les partenaires humanitaires suivent de près l’évolution de la situation pour avoir des estimations des chiffres des nouvelles personnes déplacées dès que cela sera possible.

Cette nouvelle confrontation est la cinquième entre l’armée congolaise et des présumés combattants du M23 depuis mars 2022 dans le territoire de Rutshuru. Les précédents affrontements avaient occasionné le déplacement de quelque 65 000 personnes. Celles-ci n’ont pu retourner chez elles suite à la récurrence d’affrontements et restent cantonnés soit dans des écoles, des églises et d'autres centres collectifs, soit en familles d’accueil dans la Zone de Santé de Rutshuru. Une réponse humanitaire pour ces personnes était déjà en cours dans les secteurs de sécurité alimentaire, santé, protection, abris, articles menagerss essentiels, nutrition et eau, hygiène et assainissement. Celle-ci pourrait ne pas être suffisante en raison des nouveaux besoins que ces nouveaux affrontements pourraient créer. La poursuite des combats risque également d’affecter les interventions humanitaires en cours, et entraîner la suspension de l’assistance. Un plan de contingence/préparation aux urgences qui prends en compte les nouveaux besoins sera finalisé en début de semaine.