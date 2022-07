République Démocratique du Congo Nord-Kivu : Aperçu de la situation humanitaire, juin 2022

La violence et les affrontements armés sont restés le principal cause des besoins humanitaires, aggravant le quotidien précaire des personnes déplacées et fragilisant davantage les familles d'accueil.

Plus de 1,6 millions de personnes sont en situation de déplacement — parmi elles, près de 12 000 femmes enceintes sont à risque d'accouchement en etant en déplacement; Près de 2,1 millions de personnes sont menacées par l'insécurité alimentaire notamment dans les territoires de Beni et Masisi; plus de 2 500 enfants de moins de 5 ans sont frappés de malnutrition aigue severe.

Depuis le début de l'année, 6 structures sanitaires ont été attaquées tandis que 275 écoles sont fermées en raison des violences. Plus de 2,5 millions de personnes ont besoin d'assistance et protection, 1,7 millions sont ciblées.

