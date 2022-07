République Démocratique du Congo Nord-Kivu : Aperçu de la situation humanitaire - Crise Rutshuru - Nyiragongo, 11 juillet 2022

La persistance de l’insécurité et les affrontements répétitifs dans le territoire de Rutshuru continuent de provoquer de dégrader la situation humanitaire. Plus de 190 000 personnes (140 000 personnes déplacées, 21 000 retournées et 33 000 réfugiées) ont dû fuir leurs habitations dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo depuis mars 2022. Ces affrontements ont affecté toutes les activités socio-économiques, y compris les activités agricoles, entraînant des changements dans les prix et la consommation des aliments. Plus de 220 000 personnes sont en insécurité alimentaire dans ces deux territoires. Au moins 29 000 enfants souffrent de malnutrition, dont 13 000 présentent des formes de malnutrition sévère.

Les besoins humanitaires ne cessent de s’accroître : au moins 313 000 personnes ont besoin d’eau potable, de nourriture, d’abris, d‘articles ménagers essentiels et de soins de santé primaire en particulier. Les contraintes d’accès sécuritaires demeurent le défi majeur à la réponse à cette crise. 34 acteurs humanitaires exécutent des projets dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo en faveur des personnes affectées par la crise. Plus de 60 000 personnes ont bénéficié d’assistance humanitaire depuis avril.