République Démocratique du Congo Mise à jour sur la sécurité alimentaire : Début de soudure précoce en août dans l’est du pays, engendrant une expansion de Crise (Phase 3 de l’IPC), Août 2022

Depuis le début de l’année 2022, OCHA estime à environ 877,000 personnes nouvellement déplacées dont 80 pour cent de ces déplacements dus à des attaques et affrontements armés dans les provinces de l’Est. Selon la même source, les chiffres actualisés des personnes déplacées internes en RDC est de près de 4.2 millions. Ces personnes sont coupées de leurs moyens d’existence et pourront être menacés d’insécurité alimentaire dans un contexte de faible couverture en assistance humanitaire.

Les régions de l'est de la RDC, en début de soudure et qui ont continué à connaître des conflits et des niveaux élevés de déplacement resteront en Crise (Phase 3 de l’IPC), tandis que certaines régions moins affectées par les conflits connaîtront le Stress (Phase 2 de l’IPC), en particulier pendant la période de soudure d'octobre à mi-décembre. Une faible portion des ménages pauvres n’ayant pas eu accès à la terre à Djugu, connaitront des déficits importants de consommation alimentaire et seront en Urgence (Phase 4 de l’IPC). Les autres zones du nord et centre-est moins affectées et ne connaissant pas de déficit de consommation seront en situation Minimale (Phase 1 de l’IPC).