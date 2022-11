République démocratique du Congo : l’ONUSIDA craint que la flambée de violence ne menace les services de traitement et de prévention du VIH

GENÈVE/KINSHASA, le 2 novembre 2022—L’ONUSIDA est vivement préoccupée par les combats opposant les forces gouvernementales aux rebelles dans l’est de la République démocratique du Congo. L’organisation craint qu’ils ne perturbent et ne nuisent gravement aux services de traitement, de prévention et de soins pour les personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus.

Dans les zones dépendant des établissements de santé de Rutshuru et Rwanguba où ont été signalés des combats intenses, le Programme national de lutte contre le sida (PNLS) au Nord-Kivu recense 1 155 personnes séropositives actuellement sous traitement, dont 102 femmes enceintes et 46 enfants. Ces derniers jours, de très nombreuses personnes ont fui ces zones face à l’escalade de la violence et la plupart ont pris la direction du sud vers Goma.

« Je me fais beaucoup de souci pour la santé et le bien-être des personnes vivant avec le VIH et touchées par le virus, tant dans les zones de combat que dans les communautés accueillant les personnes déplacées. Certaines ont peut-être dû quitter leur domicile à la hâte sans avoir le temps de prendre leurs médicaments », a déclaré la directrice pays de l’ONUSIDA, Susan Kasedde. « Je suis particulièrement préoccupée par la situation des mères enceintes et allaitantes vivant avec le VIH et de leurs bébés. L’interruption du traitement pour ces mères aurait des conséquences catastrophiques pour leurs jeunes enfants. C’est une course contre la montre et nous devons faire tout notre possible pour trouver rapidement ces femmes et les renvoyer vers les services de soins. »

L’ONUSIDA collabore étroitement avec les responsables de programmes nationaux de lutte contre le VIH, les groupes de la société civile, les organisations communautaires, ainsi qu’avec l'ensemble des partenaires pour établir une riposte face à la situation d’urgence actuelle.

Les activités suivantes sont prioritaires :

Recenser le nombre de personnes vivant avec le VIH actuellement sous traitement afin de connaître et de planifier les besoins dans les communautés touchées par les combats de Rutshuru et Rwanguba et dans les communautés d’accueil

Mener une évaluation avec des partenaires humanitaires pour permettre l’intégration des services anti-VIH dans une riposte conjointe. Cela passe par la collaboration avec des agences partenaires des Nations Unies, notamment l’UNOCHA, l’UNICEF, le PAM, l’UNFPA et le HCR, pour recueillir des informations auprès d’organisations de la société civile afin de comprendre les besoins et les capacités à la fois dans les zones touchées par les conflits et au sein des communautés accueillant des personnes déplacées

Reconstruire les réseaux d’aide aux communautés en contactant les centres de liaison des organisations de la société civile, des organisations communautaires telles que les associations de marraines et les prestataires de services. Le but étant de créer un réseau capable d’aider à suivre et tracer les personnes vivant avec le VIH et de soutenir la continuité des services anti-VIH pour elles, y compris les services psychosociaux destinés aux victimes de violence sexiste et sexuelle, ainsi que l’aide alimentaire pour permettre la prise du traitement anti-VIH

Soutenir les efforts au niveau communautaire pour garantir une communication plus efficace pour les personnes vivant avec le VIH et en lien avec la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. L’ONUSIDA lutte également sans cesse pour renforcer l’intégration des besoins en matière de VIH dans les ripostes d’urgence.

L’organisation soutient pleinement les appels à la cessation immédiate des hostilités lancés par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et par l’Union Africaine.