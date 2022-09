République Démocratique du Congo: Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) Joint Market Monitoring Initiative (JMMI) - Bulletin des prix alimentaires - juillet 2022

Introduction

Alors que la République Démocratique du Congo (RDC) continue de faire face à une crise humanitaire complexe1, les transferts monétaires constituent une modalité de réponse de plus en plus utilisée par les acteurs de la réponse humanitaire. L’Initiative Conjointe de Suivi des Marchés (ICSM) consiste en la mise en place d’un système collaboratif de suivi des prix d’un panier de biens alimentaires et non-alimentaires sélectionnés, le panier de dépenses minimum (Minimum Expenditure Basket, MEB). Elle est mise en oeuvre par REACH et par le Cash Working Group (CWG), en collaboration avec des organisations partenaires qui collectent des données dans les marchés d’intérêt pour la communauté humanitaire. L’ICSM a pour objectifs d’accompagner la planification des activités de transferts monétaires par les acteurs de la réponse humanitaire, et de faciliter l’identification des dynamiques des marchés, à travers l’utilisation d’une méthodologie et d’un outil communs par les différents partenaires de l’Initiative. De plus amples informations sur la méthodologie de l’ICSM sont disponibles dans les termes de référence de la recherche.

Cette publication de l’ICSM est divisée en deux parties :

Aux pages 1 à 5, une présentation des données collectées par les partenaires de l’ICSM avec l’outil de collecte commun. La méthodologie utilisée pour l’ICSM est consultable à la page 11.

Aux pages 6 à 10, un bulletin des prix alimentaires agrégeant les données sur les prix des biens alimentaires collectées par la Cellule d’Analyse des Indicateurs de Développement (CAID), le Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) et l’équipe Vulnerability and Analysis Mapping (VAM) du Programme Alimentaire Mondial (PAM). La méthodologie utilisée pour le Bulletin des prix alimentaires est consultable à la page 6.

La base de données de l’ICSM de juillet 2022 est accessible ici. Les données présentées dans cette publication sont

strictement indicatives, telles que recueillies auprès des commerçants enquêtés à la date de la collecte, et ne sont pas

statistiquement généralisables.