République démocratique du Congo - Évaluation rapide - Suivi des urgences Dashboard #98, Période : 25 - 26 Mai 2022

RÉSUMÉ DE L’ALERTE # 4326

Depuis le 19 mai 2022, vers 14h00, des affrontements entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des combattants présumés de l'ex-rébellion du M23 ont eu lieu dans les villages de Nyarubara (Kamira) et Runyoni, dans le groupement de Jomba, dans la partie sud-est du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu. Ces affrontements se sont poursuivis et étendus vers la colline de Tchanzu, située dans le même groupement, dans la matinée du 22 mai 2022. Le 25 mai 2022, cette situation s'est répandue simultanément dans plusieurs localités du groupement de Kibumba, situé à 25 km de la ville de Goma, dans la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, province du Nord-Kivu, provoquant d'importants mouvements de population dans le territoire de Rutshuru, province du Nord-Kivu. La plupart des personnes déplacées, principalement dans la chefferie de Bukumu, à environ 8 km de Goma, ont été hébergées dans 18 centres collectifs, et d'autres sont accueillies par des familles d'accueil dans les groupements de Kibati, Buvira, et Munigi dans le territoire de Nyiragongo. Un autre mouvement résultant de ces affrontements serait en cours à Rutshuru et fait l'objet d'une évaluation par les équipes de DTM en vue d'une publication ultérieure.