République démocratique du Congo - Évaluation rapide - Suivi des urgences Dashboard #94, Période : 12 – 17 Mai 2022

RÉSUMÉ DE L’ALERTE Ehtools # 4312

Depuis le 10 mai, des affrontements entre des milices Twa et des groupes de jeunes Bantous se réclamant d'une force d'autodéfense ont été signalés dans trois villages identifiés comme sites d'exploitation artisanale de l'or dans le groupement Rutuku, chefferie de Tumbwe, territoire de Kalemie, province du Tanganyika. Ces trois villages, Mala, Katolo et Musipi, ont été complètement incendiés au moment de ces exactions. Suite à cet événement, plus récemment le 14 - 15 mai, les villages de Mulembwe, Mpemba, Kawama et Katombo, dont la population est estimée à 22 000 ménages, ont été vidés d'environ 90 % de leur population. Par ailleurs, dans le cadre de mouvements préventifs contre une nouvelle attaque annoncée par la milice Twa sur l'axe Moba - Kalemie, les sites de Likasi, Kisalaba et Mwaka sous la coordination de l'OIM se vident également progressivement. La population, estimée à 25 197 individus en quête de protection et de sécurité, a fui sur deux axes : la majorité au nord, vers la ville de Kalemie dans la commune de Luc, dans le district de Kataki, et les autres au sud dans les villages de Kyempele, Kanoya, Tumbwe, dans le fief de Tumbwe, et dans les villages de Kawama et Pungwe, dans le fief de Miketo, tous situés dans la chefferie de Tumbwe